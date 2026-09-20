Κτηματολόγιο: Τι άλλαξε από τις 18 Σεπτεμβρίου (βίντεο)

Σε μια νέα εποχή περνά η διαδικασία διόρθωσης των γεωμετρικών στοιχείων των ακινήτων, καθώς από τις 18 Σεπτεμβρίου τέθηκε σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Κτηματολογίου για τις λεγόμενες «γεωμετρικές μεταβολές».

Η νέα διαδικασία έρχεται να αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό την προηγούμενη, χρονοβόρα πρακτική, κατά την οποία οι ιδιοκτήτες έπρεπε να υποβάλλουν αιτήματα με φυσική παρουσία στα Κτηματολογικά Γραφεία, καταθέτοντας έγγραφα και τοπογραφικά και περιμένοντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του Κτηματολογίου, Θάνος Λίπας, στην ΕΡΤ η νέα πλατφόρμα αφορά περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν λάθη ή ανακρίβειες στα γεωμετρικά στοιχεία ενός ακινήτου, όπως τα όρια, το εμβαδόν, το σχήμα ή τη θέση του.

Ο ιδιοκτήτης μπορεί να εισέλθει στην πλατφόρμα με τους κωδικούς Taxisnet και να επιλέξει το ακίνητο και το ΚΑΕΚ για το οποίο ζητά τη διόρθωση.

Στη συνέχεια, όπως ανέφερε ο κ. Λίπας, επιλέγει τον μηχανικό στον οποίο αναθέτει την υπόθεση. Ο μηχανικός αναλαμβάνει την τεχνική διαδικασία και υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων το τοπογραφικό διάγραμμα, τα σχετικά τεχνικά στοιχεία και τον τίτλο ιδιοκτησίας.

Το σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο ιδιοκτήτης δεν χρειάζεται να κάνει μόνος του όλη την τεχνική διαδικασία. Ο ίδιος υποβάλλει το αίτημα και στη συνέχεια μπορεί να παρακολουθεί ηλεκτρονικά την πορεία του.

Ενημερώνεται και ο γείτονας

Μία από τις βασικές δικλίδες της νέας διαδικασίας αφορά τους ιδιοκτήτες των όμορων ακινήτων. Εάν η ζητούμενη γεωμετρική διόρθωση επηρεάζει γειτονικό ακίνητο, ο ιδιοκτήτης του ενημερώνεται ηλεκτρονικά. Έτσι, έχει τη δυνατότητα είτε να συναινέσει στη μεταβολή είτε να υποβάλει τις δικές του αντιρρήσεις και τα στοιχεία που, κατά την άποψή του, αποδεικνύουν ότι η προτεινόμενη διόρθωση δεν είναι ορθή.

Με αυτόν τον τρόπο, η διαδικασία δεν στηρίζεται απλώς στη δήλωση του ενός ιδιοκτήτη, αλλά προβλέπει ενημέρωση και συμμετοχή εκείνου που ενδέχεται να επηρεάζεται από τη μεταβολή.

Απόφαση μέσα σε δέκα ημέρες

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος του Κτηματολογίου, εφόσον υπάρξει διαφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων ιδιοκτητών, η υπόθεση ανατίθεται σε πιστοποιημένο μηχανικό του Κτηματολογίου, ο οποίος καλείται να εκδώσει απόφαση εντός δέκα ημερών.

Σε περίπτωση διαφωνίας με την απόφαση, υπάρχει και δυνατότητα προσφυγής σε δευτεροβάθμιο όργανο, με τη σχετική διαδικασία να προβλέπει προθεσμία 30 ημερών.

Η αλλαγή αυτή επιχειρεί να περιορίσει σημαντικά τον χρόνο που απαιτείται για την επίλυση διαφορών οι οποίες στο παρελθόν μπορούσαν να καθυστερήσουν ακόμη και μια μεταβίβαση, γονική παροχή ή δωρεά.

Από τις ουρές και τα χαρτιά στην ηλεκτρονική παρακολούθηση

Ο κ. Λίπας στάθηκε ιδιαίτερα στην αλλαγή που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στον τρόπο λειτουργίας των Κτηματολογικών Γραφείων.

Όπως ανέφερε, οι εικόνες των προηγούμενων ετών με ουρές πολιτών, αναμονή από τις πρώτες πρωινές ώρες και φακέλους με έγγραφα αποτελούν πλέον παρελθόν. Η νέα διαδικασία μεταφέρει ένα ακόμη κομμάτι της λειτουργίας του Κτηματολογίου στο διαδίκτυο.

Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης έχει πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθεί ψηφιακά την πορεία της υπόθεσής του και να ενημερώνεται όταν αυτή ολοκληρώνεται και εκδίδεται η σχετική απόφαση.

Η νέα πλατφόρμα δεν σημαίνει ότι οι προηγούμενες διαδικασίες καταργούνται συνολικά. Όπως διευκρίνισε ο πρόεδρος του Κτηματολογίου, εξακολουθούν να υπάρχουν οι διαδικασίες για αιτήσεις πρόδηλων σφαλμάτων και άλλες προβλεπόμενες εξωδικαστικές διαδικασίες.

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν τα ακίνητα που δεν δηλώθηκαν εγκαίρως και εμφανίζονται ως «αγνώστου ιδιοκτήτη». Εφόσον ο ιδιοκτήτης διαθέτει τους σχετικούς τίτλους και τα συμβόλαια, υπάρχουν διαδικασίες μέσω των οποίων μπορεί να διεκδικήσει τη διόρθωση της καταχώρισης.

Όπως σημείωσε ο κ. Λίπας, όταν η υπόθεση είναι πιο σύνθετη, ο πολίτης μπορεί να απευθυνθεί σε επαγγελματία, όπως μηχανικό ή δικηγόρο, ανάλογα με το είδος του προβλήματος.

Πηγή: www.ertnews.gr