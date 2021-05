“H πυξίδα της μάγισσας” της Michelle Harrison I Εκδόσεις “Διόπτρα”

H Michelle Harrison ζει στο Eσεξ με τον γιο της, Τζακ και 3 γάτες. Το πρώτο της νεανικό μυθιστόρημα “The thirteen treasures” τιμήθηκε με το βραβείο των Waterstones. Ακολούθησαν τα βιβλία “The thirteen curses” και “The thirteen secrets” και παράλληλα εξέδωσε το πρίκουελ της τριλογίας με τίτλο “One wish”. Eχει λάβει το πρώτο βραβείο Calderdale Book of the Year για το μυθιστόρημα “The other alice”. Tο “Μια στάλα μαγεία” είναι το πρώτο της τριλογίας “Οι περιπέτειες των Γουίντερσινς”. Αυτό είναι το όγδοο μυθιστόρημά της και το σίκουελ του “Μια στάλα μαγεία”.

Ηλικίες: 9+, μετάφραση: Δημήτρης Αθηνάκης, εικονογράφος: Melissa Castrillon.

Από τις Εκδόσεις “Διόπτρα”.