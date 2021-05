“Η εξομολόγηση” της Jessie Burton Ι Εκδόσεις Πατάκη

Η Κόννι είναι συγγραφέας ενός εξαιρετικά επιτυχημένου μυθιστορήματος που πρόκειται να γίνει ταινία στο Χόλυγουντ. Προτείνει στην Ελίζ να την ακολουθήσει στο Λος Aντζελες, μια πόλη με παράξενα όνειρα, πισίνες και γοητευτικούς ανθρώπους. Ενώ, όμως, η Κόννι ανθίζει μέσα στην ένταση και τον ηλεκτρισμό του νέου αυτού κόσμου, όπου όλοι στοχεύουν ψηλά και κανείς δε λέει την αλήθεια, η Ελίζ δυσκολεύεται. Oταν σε ένα πάρτι ακούει κρυφά μια συζήτηση που φέρνει τα πάνω κάτω, η Ελίζ θα πάρει μια απόφαση που θα αλλάξει για πάντα τη ζωή της. Τρεις δεκαετίες αργότερα, η Ρόουζ Σάιμονς αναζητά απαντήσεις για τη μητέρα της, η οποία εξαφανίστηκε όταν εκείνη ήταν ακόμη μωρό. Μαθαίνοντας πως ο τελευταίος άνθρωπος που την είχε δει ήταν η Κόνστανς Χόλντεν, μια μοναχική συγγραφέας που αποσύρθηκε από το προσκήνιο στο απόγειο της δόξας της, η Ρόουζ θα βρεθεί στο κατώφλι του επιβλητικού σπιτιού της ελπίζοντας σε μια εξομολόγηση…

Η Τζέσσι Μπέρτον γεννήθηκε το 1982. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και στο Central School of Speech and Drama. Ζει στο νοτιοανατολικό Λονδίνο, όχι μακριά από εκεί που μεγάλωσε. Το πρώτο της μυθιστόρημα “The miniaturist” (“Το κουκλόσπιτο” Πατάκη, 2015), κυκλοφόρησε το 2014, αναδείχθηκε Βιβλίο της χρονιάς των βιβλιοπωλείων Waterstones, Βιβλίο της χρονιάς της εφ. “Observer”, κέρδισε το National Book Award πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα μπεστ σέλερ των τελευταίων χρόνων, ενώ μεταφράστηκε σε περισσότερες από 38 γλώσσες και μεταφέρθηκε το 2017 στην τηλεόραση από το BBC One. Ακολούθησαν, με εξαιρετική επιτυχία, η “Μούσα” (Εκδ. Πατάκη, 2017) και το παιδικό βιβλίο “The restless girls” (2018).