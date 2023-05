Μαρί Βαρέιγ: "Είκοσι χρόνια σιωπή"

Η εξαφάνιση της δεκαπεντάχρονης Σάρα Λερουά αναστατώνει το μικρό παραθαλάσσιο χωριό της Μπουβίλ-σιρ-Μερ και συγκινεί ολόκληρη τη Γαλλία. Σε κάθε σπίτι, σε κάθε μπιστρό, ο κόσμος κάνει υποθέσεις, όμως αυτό που συνέβη πραγματικά δεν το έμαθε ποτέ κανείς.

Είκοσι χρόνια αργότερα, η Φανί αναγκάζεται να επιστρέψει στον τόπο της τραγωδίας που σημάδεψε τα νεανικά της χρόνια. Πρόκειται για ένα παρελθόν που θα προτιμούσε να ξεχάσει, αφού η υπόθεση της Σάρα Λερουά είναι και δική της, όπως και μιας παρέας φιλενάδων που ονομάζονταν «Απομαγεμένες».

Η ιστορία τους έχει τη μυρωδιά από τα πρώτα τσιγάρα και το χλώριο της πισίνας, σφραγίζεται με όρκους αιώνιας φιλίας μα, κυρίως, από αβάσταχτα μυστικά.





Η Μαρί Βαρέιγ γεννήθηκε το 1985. Είναι συγγραφέας και μπλόγκερ. Έχει τιμηθεί με το Prix Confidentielles για το μπεστ σέλερ της Je peux très bien me passer de toi και με πολλά βραβεία εφηβικής λογοτεχνίας για την τριλογία της Elia, la passeuse d’âmes. Το πρώτο της μυθιστόρημα Ma vie, mon ex et autres calamités κυκλοφόρησε το 2014.

Ζει στο Παρίσι, όπου εργάζεται ως μάνατζερ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει σπουδάσει οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων και είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κορνέλ των ΗΠΑ. Τα δύο μεγάλα της πάθη ήταν πάντοτε τα βιβλία και τα ταξίδια. Έχει ταξιδέψει στην Ασία, στην Κεντρική και Νότια Αμερική με ένα σακίδιο στην πλάτη.