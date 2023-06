Γαβριέλλα Κασουλίδου: «Σίβυλλα Ηροφίλη – Η χιλιόχρονη προφήτισσα»

Η ιστορία μιας αρχαίας προφήτισσας που έζησε από τα τέλη των Προϊστορικών Χρόνων και λίγο πριν την άλωση της Τροίας, μέχρι και την περίοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, περίπου για μία περίοδο χιλίων ετών. Εξιστορούνται οι περιπλανήσεις της, οι προφητείες της και η απεγνωσμένη προσπάθειά της να συναντήσει, επιτέλους, τον θάνατο. Η υπόθεση βασίζεται στην ελληνική Μυθολογία, καθώς αυτή εφάπτεται της Ιστορίας, και πολλά από τα γεγονότα της αναφέρονται τόσο από μυθογράφους, όσο και από ιστορικούς. Τις προφητείες της ακόμα αναφέρουν και οι Πατέρες της Εκκλησίας, καθώς αυτή προφήτευσε και την έλευση του Ιησού Χριστού. Έτσι, η αφήγηση της ιστορίας εξελίσσεται μεταξύ Μύθου και Ιστορίας και πολλές φορές και μέσα από τη φαντασία της συγγραφέως. Περιγράφονται γεγονότα και μέρη γνωστά κι άγνωστα, αλλά ακόμα και του Κάτω Κόσμου, όπου η Σίβυλλα κατέβαινε πάντα ζωντανή.

Η Γαβριέλλα Κασουλίδου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946 από Κύπριους γονείς και μετοίκησε στη Λευκωσία το 1950. Μεγάλωσε εκεί και αποφοίτησε το 1963 από το Παγκύπριο Γυμνάσιο Θηλέων Φανερωμένης. Συνέχισε τις σπουδές της στο Λονδίνο στο Middle Temple των Inns of Court, απ’ όπου αποφοίτησε το 1967 ως Barrister at Law. Επέστρεψε στην Κύπρο όπου άσκησε το επάγγελμα της δικηγόρου μέχρι το 1975. Μετά την τουρκική εισβολή ήρθε με την οικογένειά της στην Αθήνα. Εργάστηκε για δύο χρόνια σε δικηγορικό γραφείο στον Πειραιά, στον ναυτιλιακό τομέα του Δικαίου και κατόπιν ίδρυσε ναυτιλιακό γραφείο ως ναυλομεσίτης, με την επωνυμία Saint Sebastian Shipping Co Ltd, το οποίο διατήρησε μέχρι το 2003. Παράλληλα με την εργασία της, ασχολήθηκε με τις θρησκείες και φιλοσοφίες της Ανατολής και με την τεχνική του διαλογισμού και της αυτοσυγκέντρωσης σε καθημερινή βάση. Μελέτησε, επίσης, την ελληνική φιλοσοφία και μυθολογία. Το 2005 κυκλοφόρησε το πρώτο της βιβλίο με τίτλο «Στο δρόμο για τον ουρανό» (Πύρινος Κόσμος), που αναφέρεται σε μια αυτοβιογραφική εσωτερική πνευματική διαδρομή. Ακολούθησε το «Ένα ταξίδι στο μύθο, στο αιώνιο παρόν» (Πύρινος Κόσμος, 2006), το οποίο είναι διαδρομή στην Κρήτη και τη μυθολογία της. Ακολούθησαν τα μυθιστορήματα «Οι κήποι των αγγέλων» (Ιωλκός, 2008), το οποίο κυκλοφόρησε και στην Αμερική με τον τίτλο «Angels Gardens» (Eloquent Books, 2009) και «Η μάγισσα του φωτός» (Ιωλκός, 2010). Έκτοτε ασχολήθηκε επισταμένα με τη μελέτη της ελληνικής μυθολογίας και την ιστορία της ανατολικής Μεσογείου και την αλληλοεπίδρασή τους στην εξέλιξη της ιστορίας τους με αποτέλεσμα το παρόν βιβλίο. Το 2020 κέρδισε το Α’ Βραβείο Νεανικού Διηγήματος σε διαγωνισμό της Unesco Eλλάδας με την «Ιστορία ενός μικρού Τελχίνα».