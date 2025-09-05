Νέο δωρεάν e-book: «Ημερολόγιο Χρήστου Δ. Παναγιωτακόπουλου / Μάιος 1940-Δεκέμβριος 1949»

Το «Ημερολόγιο Χρήστου Δ. Παναγιωτακόπουλου / Μάιος 1940-Δεκέμβριος 1949» είναι ένα ιστορικό ντοκουμέντο, μια σπουδαία κατάθεση προφορικής ιστορίας, και το οποίο είναι διαθέσιμο με ελεύθερη πρόσβαση ηλεκτρονικά.

Ανακαλύφθηκε τυχαία, ο γιός του Δημήτρης με κοπιώδη προσπάθεια το «αποκρυπτογράφησε», το αντέγραψε και το μετέφερε σε pdf. Πλουτισμένο με αυτοβιογραφικά στοιχεία και ιστορικές σημειώσεις, δίνει την εικόνα μιας ταραγμένης εποχής στην περιοχή της Τριφυλίας.

Εκπληκτικά λεπτομερειακό το ημερολόγιο, ο συγγραφέας του το κρατούσε μέρα – μέρα και σημείωνε ακόμη και τι έφαγαν, ποιες ήταν οι τιμές των προϊόντων και φυσικά κατέγραφε ένα πλήθος ονομάτων. Γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερης σημασίας για τους ανθρώπους της περιοχής.

Το επιμελήθηκαν ο Δημήτριος Χ. Παναγιωτακόπουλος και η σύζυγός του Τρισεύγενη Γιαννακοπούλου – Παναγιωτακοπούλου, καθηγητές και οι δύο στην Πολυτεχνική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Μεγάλο σε όγκο, σχεδόν 400 σελίδες, το ημερολόγιο χωρίζεται θεματικά στις εξής ενότητες:

- Ο πόλεμος και τα πρώτα χρόνια της κατοχής: Μάιος 1940 – Ιούλιος 1942

- Γάμος και οικογενειακές ιστορίες στην Κατοχή: Ιούλιος 1942 – Αύγουστος 1943

- Οκτώ δραματικοί μήνες: Ιανουάριος – Αύγουστος 1944

- Μια προσωρινή Λαϊκή Εξουσία: Σεπτέμβριος 1944 – Φεβρουάριος 1945

- Λευκή Τρομοκρατία και έναρξη του Εμφυλίου: Φεβρουάριος 1945 – Σεπτέμβριος 1947

- Μια νέα αρχή στους Γαργαλιάνους: Σεπτέμβριος 1947 – Δεκέμβριος 1949.

Ένα εισαγωγικό σημείωμα από τον Δημήτριο Χρ. Παναγιωτακόπουλο και μια επισκόπηση από την Τρ. Γιαννακοπούλου – Παναγιωτακοπούλου, προετοιμάζουν εξαιρετικά τον αναγνώστη για αυτό που θα διαβάσει.

Το ημερολόγιο μπορείτε να το διαβάσετε ή να το κατεβάσετε ΕΔΩ