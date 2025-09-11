Καλλιεργούσε 231 δενδρύλλια χασίς στην Καλλιρρόη: Επιασαν στον… ύπνο 44χρονο Αλβανό μέσα σε χασισοφυτεία!

Στον… ύπνο έπιασαν οι αστυνομικοί έναν 44χρονο Αλβανό καλλιεργητή δίπλα από μεγάλη χασισοφυτεία στην Καλλιρρόη του δήμου Οιχαλίας!

Η αστυνομική επιχείρηση έγινε προχθές λίγο πριν τις 7 το πρωί από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας που πέρασαν χειροπέδες στον 44χρονο Αλβανό, συλλαμβάνοντας τον την ώρα που κοιμόταν μέσα σε αυτοσχέδια σκηνή!

Απέναντι από το εργοστάσιο σκουπιδιών

Η φυτεία κάνναβης ήταν απέναντι από το σκουπιδοεργοστάσιο στην Καλλιρρόη, δίπλα από τον δρόμο Τσακώνα – Κυπαρισσία, σε έναν λόφο σε αγροτοδασική έκταση.

Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν συνολικά 231 δενδρύλλια, τα οποία καλλιεργούσε τουλάχιστον το τελευταίο τετράμηνο και ήταν σε κατηφορικό δρόμο για να έχει τη δυνατότητα να διαφύγει πιο εύκολα.

Γνωστός στις Αρχές

Ο 44χρονος ήταν γνωστός στις Αρχές μιας και είχε παρελθόν με παραβατικές συμπεριφορές. Ειδικότερα είχε συλληφθεί για διακίνηση ναρκωτικών, για κλοπές, για επικίνδυνες σωματικές βλάβες και για το νόμο περί αλλοδαπών.

Από την εγκληματική του δράση εκτιμάται πως θα αποκόμισε κέρδος που θα έφτανε τις 200.000 ευρώ.

Οι πληροφορίες για μεγάλη φυτεία στην Καλλιρρόη είχαν έρθει εδώ και καιρό στη Δίωξη Ναρκωτικών Καλαμάτας και αφού παρακολουθήθηκε για ένα διάστημα, την Τρίτη το πρωί οργανώθηκε η επιχείρηση και εκριζώθηκαν τα 231 δενδρύλλια, τα μεγαλύτερα εκ των οποίων έφταναν τα δύο μέτρα.

Παράλληλα κατασχέθηκε ο αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμό που βρέθηκε στο χώρο.

Τα χασισόδεντρα είχαν διαφορετικά στάδια ωρίμανσης, κάτι που σημαίνει πως τα καλλιεργούσε όλο το χρόνο σε ένα περιφραγμένο χώρο 180 τετραγωνικών, με συρματόπλεγμα, για να μην προκαλούν ζημιές τα άγρια ζώα!

Πλήρης εξοπλισμός

μέσα σε σκηνή

Επιπλέον στο χώρο βρέθηκε αυτοσχέδια σκηνή στην οποία διέμενε ο αλλοδαπός καλλιεργητής, εποπτεύοντας και φυλάσσοντας τη φυτεία.

Στη σκηνή βρέθηκε πλήρης εξοπλισμός για τη διαμονή του, όπως στρώμα, κουβέρτες, σεντόνια, μαγειρικά και κουζινικά σκεύη, αλλά και ξηρά τροφή.

Ο χώρος της φυτείας ήταν μέσα σε πυκνή βλάστηση με φυσική κάλυψη και σε μαλακό χώμα, όπου μέσα σε λακκούβες είχε φυτέψει τα χασισόδεντρα.

Παράλληλα για το πότισμα της φυτείας είχε τοποθετήσει βαρέλια με νερό, τα οποία είχε βάψει με χρώμα πράσινο και μαύρο για να μην γίνονται εύκολα αντιληπτά, ενώ και τα λάστιχα είχαν χρώμα πράσινο.

Τι κατασχέθηκε

Συνολικά κατασχέθηκαν 231 δενδρύλλια κάνναβης διαφόρων ποικιλιών, ύψους έως 2 μέτρων, ένα μαχαίρι με μήκος λάμας 10 εκατοστά, τρία ζευγάρια γάντια, μία κουκούλα «full-face», δύο φακούς, διάφορα αντικείμενα που σχετίζονται με την καλλιέργεια (καλλιεργητικός- αρδευτικός εξοπλισμός, εξοπλισμός λίπανσης κ.λ.π), δύο σακίδια διαβίωσης, είδη ρουχισμού και διατροφής, το χρηματικό ποσό των 305 ευρώ, τρεις κάρτες κινητής τηλεφωνίας και δύο βαφές σε σπρέι.

Παράλληλα διαπιστώθηκε πως ο 44χρονος παρέμενε παράνομα στη χώρα και σε βάρος του θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής του.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά, για τα όπλα και περί αλλοδαπών, ενώ χθες οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, απ’ όπου ζήτησε και πήρε αναβολή για να απολογηθεί στον ανακριτή αύριο το πρωί.

Η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, με το βάρος να πέφτει στο αν είχε συνεργούς στην καλλιέργεια της φυτείας ή στη διακίνηση των ναρκωτικών ο 44χρονος Αλβανός.