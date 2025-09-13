Μαγδαλένα Σκοπελίτη: "Μετατρέψτε τον θάνατο σε ζωή"

«Είστε τώρα έτοιμοι να μετατρέψετε τον θάνατο σε ζωή!»

Είναι λόγια του Δασκάλου Σαιν Ζερμαίν ο οποίος, μέσα από τις σελίδες αυτού του βιβλίου, έρχεται να μας εξηγήσει πώς μπορούμε να κάνουμε όλα μας τα όνειρα πραγματικότητα, ακόμη και εκείνα που τα είχαμε πιστέψει εξωπραγματικά και ανέφικτα.

Κάθε του λέξη δυναμώνει την αλήθεια μέσα μας, κάθε επικοινωνία μαζί του είναι μια ανάσα ζωής. Η ενέργειά του, απαλή και ευλογημένη, μας βοηθάει να κατανοήσουμε ότι η θεϊκή μας ταυτότητα συνάδει μόνο με τη ζωή και ότι η τεράστια αξία μας είναι απολύτως αντίθετη προς την ιδέα του θανάτου.

Πολλά τα ερωτήματα που μας έρχονται στον νου, το ένα πίσω από το άλλο. Ο Σαιν Ζερμαίν απαντάει σε όλα με σιγουριά. Μέχρις ότου νιώσουμε και αποδεχτούμε πως μόνον η ζωή είναι αληθινή και πως το ψέμα του θανάτου ήρθε η ώρα να καταργηθεί έτσι ώστε ο πλανήτης μας να βρει το πραγματικό του φως και τη σωτηρία που του αξίζει. Ήρθε η ώρα να βρει η ανθρωπότητα τη λύτρωσή της, αγκαλιάζοντας την ύπαρξη, αναγνωρίζοντας την ευθύνη της, μετουσιώνοντας το δηλητήριο του θανάτου σε αιώνια ζωή...

Τη στιγμή που κάποιος «φεύγει» η καρδιά του συνεχίζει να χτυπά σε μια άλλη πραγματικότητα. Ο θάνατος δεν υπάρχει και μπορεί να είναι απλώς μια ψευδαίσθηση, σύμφωνα με την κβαντική φυσική. Έχει ξεκινήσει ήδη η Εποχή που η ανθρωπότητα θα γίνει αθάνατη και σύντομα θα εισέλθουμε στη Νέα Γη, η οποία θα κυβερνάται από φως.

«Όλα είναι ενέργεια και αυτή είναι η ουσία. Συντονιστείτε με τη συχνότητα της ενέργειας που θέλετε και το βέβαιο είναι πως θα πάρετε αυτή την πραγματικότητα», είπε ο Άλμπερτ Άινστάιν.



Η Μαγδαλένα Σκοπελίτη είναι θεραπεύτρια, σύμβουλος σε θέματα Νέας Εποχής και δάσκαλος για ζητήματα αυτογνωσίας και συνειδητότητας. Έχει αφιερώσει τη ζωή της στην πνευματική ανέλιξη και επικοινωνεί με Αρχαγγέλους και φωτισμένους δασκάλους ώστε να μεταφέρει τη σοφία τους στη Γη. Κάποιες δύσκολες εμπειρίες που είχε τη βοήθησαν να ανοίξει ολοκληρωτικά την ύπαρξή της για να μπορέσει να δεχτεί σημαντικά μηνύματα από ανώτερες σφαίρες. Ζει στη Ραφήνα κι έχει τρεις γιους.