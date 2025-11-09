Μεσσηνία: Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων (10-16/11)

Τα Δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων ανακοινώθηκαν χθες, που αφορούν την προσεχή εβδομάδα από 10 έως 16 Νοεμβρίου.

Στη Μεσσηνία τα δρομολόγια σε απομακρυσμένα χωριά έχουν ως εξής:

Δευτέρα 10/11 απογευματινές ώρες Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Νέδουσα - Αλαγονία - Πηγές - Αρτεμισία - Λαδάς - Άνω Καρβέλι - Κάτω Καρβέλι - Περιβολάκια - Ελαιοχώριο.

Τρίτη 11/11 απογευματινές ώρες Δρομολόγιο: Καλαμάτα – Καρνάσι – Δασοχώρι – Άνω Μέλπεια – (οικ. Διμάνδρα) – Σύρριζο – Στάσιμο – Κακαλέτρι – οικ. Μαρίνα (Επιστροφή Διμάνδρα) – Ψάρι –

Χρυσοχώρι – Χαλκιάς - Κούβελα.

Τετάρτη 12/11 απογευματινές ώρες Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Φλεσσιάδα - Ποταμιά - Παλαιό Λουτρό - Κάτω Βούταινα - Βούταινα - Μάκραινα - Παλαιά Βρύση - Κουλκάδα - Κεφαλόβρυσο - Τριπύλα - Ραπτόπουλο.

Πέμπτη 13/11 πρωινές ώρες Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Εξωχώρι - Σαϊδόνα - Καστάνια - Καρυοβούνι - Μηλέα - Πλάτσα - Νομιτσί - Θαλάμες - Λαγκάδα - Αγ. Νίκωνας.

Παρασκευή 14/11 πρωινές ώρες Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Πρόδρομος - Αγαλιανή - Κυπαρισσία - Φιλιατρά - Χριστιανούπολη - Πλάτη - Περδικονέρι - Στασιό - Ξηρόκαμπος - Αρμενιοί - Βρύσες - Μουριατάδα - Σελλά και Αετός.

Σάββατο 15/11 πρωινές ώρες Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Βασιλικό - Κόκλα - Κοπανάκι - Άγιος Γεώργιος - Ψάρι – Δώριο.