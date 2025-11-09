Ο Κώστας Μαλιάτσης τον Ιανουάριο στην Καλαμάτα

Ο Κώστας Μαλιάτσης βγαίνει ξανά στο δρόμο για να αποδείξει πως η γειτονιά είναι παντού.

Η «Κωμωδία της Γειτονιάς» ετοιμάζει βαλίτσες και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, με νέα κείμενα, νέες ιστορίες και την ίδια πάντα ματιά που κάνει το κοινό να λέει: «Ρε Μαλιάτση, έχεις βάλει κάμερα στο σπίτι μου;».

Στην Καλαμάτα, η παράσταση θα ανέβει την Κυριακή 25 Ιανουαρίου στο Εργατικό Κέντρο.

Όπως τονίζεται στην περιγραφή του event: “Ξεκινώντας από τους εκτυπωτές που έχουν αποκτήσει αυτοδιάθεση, μέχρι τις ανθρώπινες σχέσεις που χρειάζονται manual χρήσης, ο Μαλιάτσης σατιρίζει ό,τι πιο μικρό, παράλογο και εκνευριστικά καθημερινό υπάρχει γύρω μας. Και φυσικά, όλα καταλήγουν στο σημείο μηδέν — τη Νίκαια. Τη γειτονιά με τα πιο σκοτεινά σοκάκια, τους ανατριχιαστικά (αστείους) αστικούς μύθους, και τους περαστικούς που σου λένε «φιλαράκι, έχεις κάνα πρόβλημα;» ενώ εσύ απλώς περιμένεις να χτυπήσει το κουδούνι για να ξεκινήσει η τρίτη ώρα «Εμείς και ο Κόσμος».

Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com.