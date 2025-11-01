"Δάφνες, προδοσία & λευκή κλωστή" της Αρτεμις Παπανδρέου

Ελλάδα. Αρχές του εικοστού αιώνα. Χρόνια δύσκολα που οδηγούν στη μετανάστευση αλλά και στη φωτιά των πολέμων. Πληγές που επουλώνονται και άλλες που μένουν ανοιχτές στον χρόνο, ματώνοντας διαρκώς. Τρεις οικογένειες, με κοινή καταγωγή το βουνό των Κενταύρων, πορεύονται τον δρόμο τους στο ξεδίπλωμα της Ιστορίας της Ελλάδας, χτίζοντας τη ζωή τους μέσα από έρωτες, γάμους, βαφτίσια, γλέντια και χαρές, μα και λύπες, προδοσίες και ίντριγκες ενώ γύρω τους μαίνονται πόλεμοι, εκστρατείες, δικτατορίες, κατοχή, πείνα, στερήσεις… Μέλλον αβέβαιο, πολιτικά παιχνίδια εξουσίας και ανθρώπινες ζωές που βρέθηκαν να υποκαθιστούν τα πιόνια σε μια παρτίδα σκακιού των ισχυρών, μα και φιλότιμο περίσσιο που θα γενεί φάρος ζωής και πυξίδα για τους ήρωες του βιβλίου…

Ένα βιβλίο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα και πρόσωπα, γνωστοποιώντας στους νεότερους και θυμίζοντας στους παλαιότερους πράξεις της Ιστορίας που… ίσως να λησμονήθηκαν.

Βιογραφικό σημείωμα συγγραφέως

Η Άρτεμις Παπανδρέου γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Βόλο, σ’ ένα υγιές οικογενειακό περιβάλλον,που επένδυσε στην αγάπη των ανθρώπων, των βιβλίων και των γραμμάτων. Αγαπά τη λογοτεχνία, μιας και αυτή κυλά στο αίμα της από τη στιγμή που γεννήθηκε, και κατόρθωσε να πραγματώσει το όνειρο της νιότης της, να γίνει συγγραφέας, τα τελευταία χρόνια. Εργάζεται στην τεχνική εταιρεία που έχει ιδρύσει με τον σύζυγό της, έχει δυο γιούς και δυο εγγόνια. Μετρά τρία μυθιστορήματα στο ενεργητικό της, που κυκλοφορούν με επιτυχία λαμβάνοντας εξαιρετικές κριτικές για τη γραφή και τα μηνύματα που περνούν στους αναγνώστες: «Ίσκιοι στο φως», εκδόσεις Μ. Σιδέρη, Ιούνιος 2020, το οποίο απέσπασε Α’ Έπαινο στον Λογοτεχνικό Διαγωνισμό του συλλόγου «Λίνος» για εκδόσεις βιβλίων 2019 – 2020. «Ένα χαμόγελο στον ουρανό», εκδόσεις Μ. Σιδέρη, Οκτώβριος 2018, Β’ βραβείο στον Λογοτεχνικό Διαγωνισμό του συλλόγου «Λίνος» για εκδόσεις βιβλίων 2018 – 2019. Tο νέο της βιβλίο Δάφνες, προδοσία και λευκή κλωστή αποτελεί επανέκδοση του πρώτου βιβλίου της με τίτλο Πηλιορείτικο γαϊτανάκι, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις εκδόσεις Μολύβι το 2016, με το οποίο έλαβε μέρος στο 3ο Φεστιβάλ Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου στον Βόλο καθώς περιέχει πολλά λαογραφικά και ιστορικά στοιχεία. Η συγγραφέας έχει παρουσιάσει ως ομιλήτρια αρκετά βιβλία, νέων κυρίως συγγραφέων, τόσο στην πόλη του Βόλου όσο και στην Αθήνα και συμμετέχει με κείμενά της στην Ανθολογία Μαγνησιωτών συγγραφέων (έκδοση 2019), και στα τεύχη της Πνευματικής Λάρισας (εκδόσεις 2020, 2021, 2022).

Η Άρτεμις Παπανδρέου είναι μέλος του Κέντρου Βιβλίου Μαγνησιωτών Συγγραφέων (ΚΕ.ΒΙ.ΜΑ.ΣΥ), της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών (Π.Ε.Λ), της Ένωσης Λογοτεχνών Συγγραφέων Λάρισας (Ε.ΛΟ.ΣΥ.Λ) καθώς επίσης και του Συλλόγου Λόγου – Τέχνης – Μουσικής «Λίνος». Από τον Μάρτη του 2018 δραστηριοποιείται ως Γραμματέας του φιλανθρωπικού Σωματείου «Ελληνική Μέριμνα Βόλου» που αποτελεί καταφύγιο για την κακοποιημένη γυναίκα, τη μάνα και το παιδί σε κίνδυνο, ενώ από τον Φεβρουάριο του 2022 βρίσκεται στο τιμόνι της Προεδρίας του Σωματείου με όραμα στο καλύτερο αύριο γυναικών και παιδιών που βάλλονται από κακοποιητικές τάσεις αλλά και την ανακούφιση πασχόντων από την ανέχεια.