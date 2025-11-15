"Τοπία θολών οριζόντων" της Αρτεμις Παπανδρέου

Σε μια Ελλάδα αλληλοσπαραγμού του Εμφυλίου, ένα αθώο παιχνίδι μιας δεκαπεντάχρονης μικρής στα δασωμένα βουνά των Αγράφων θα τη φέρει αντιμέτωπη με μια πραγματικότητα που την αλώνει ο πανικός, σβήνοντας για πάντα την ανέμελη ηρεμία των εφηβικών της χρόνων. Το μοίρασμα ενός βαρύ μυστικού και μια μητρική υπόσχεση στέκονται αφετηρία νέων πατημάτων ζωής. Μια λάθος συνάντηση με το χρόνο, όμως, ανατρέπει τα πάντα θολώνοντας τις συντεταγμένες της πορείας της μικρής ηρωίδας. Νέα συναπαντήματα θα γεννήσουν θυμό, φόβο, αγωνία για το αύριο, μα και προσμονή για πτήσεις σε καινούργιους ορίζοντες, σε μια χώρα όπου η πολιτική ορίζει το μέλλον… Μήπως όμως αυτές οι απλωσιές του ουρανού είναι θολές στην πραγματικότητα; Μήπως παρασύρουν την ηρωίδα σ’ ένα κόσμο ψευτιάς κι επικινδυνότητας; Μήπως η χρυσόσκονη που τους σκεπάζει είναι ένα απατηλό τέχνασμα;