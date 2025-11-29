eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2025 10:22

Kate Abramson: "Gaslighting"

Kate Abramson: &quot;Gaslighting&quot;

Από τις εκδόσεις "Κέλευθος".

Oταν τα λόγια δεν είναι απλές κουβέντες, αλλά εργαλεία αµφισβήτησης. Οταν η πραγµατικότητά σου διαστρεβλώνεται στα χέρια κάποιου άλλου. Οαν αρχίζεις να αναρωτιέσαι… µήπως φταις εσύ. Το gaslighting είναι µια ύπουλη µορφή συναισθηµατικής χειραγώγησης. Αυτός που την ασκεί –συνειδητά ή ασυνείδητα– υπονοµεύει συστηµατικά τις αντιλήψεις, τις αναµνήσεις και τις πεποιθήσεις του άλλου. Ο στόχος; Να τον κάνει να αµφισβητήσει την ίδια του τη λογική, να νιώσει ανεπαρκής, ευάλωτος, «τρελός». Και, τελικά, δεν προσπαθεί µόνο να τον πείσει ότι χάνει το µυαλό του – αλλά τον κάνει πράγµατι να το χάσει. Ο όρος gaslighting καθιερώθηκε από την ταινία του 1944 Gaslight, όπου ένας άντρας αυξοµειώνει σταδιακά τα φώτα από τις λάµπες αερίου και πείθει τη γυναίκα του ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει – µέχρι εκείνη να αρχίσει να αµφιβάλλει για την ίδια της την αντίληψη.

 

