Μενδώνη για την απώλεια του Χρ. Πολίτη: «Διέγραψε μια γόνιμη πορεία δεκαετιών στην Τέχνη»

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Χρίστου Πολίτη, ο οποίος διέγραψε μια γόνιμη πορεία δεκαετιών στην Τέχνη, υπηρετώντας την με ζήλο και ανιδιοτέλεια. Για το μεγάλο κοινό, ο Χρίστος Πολίτης ίσως παραμένει ταυτισμένος με την πολύχρονη και καθημερινή παρουσία του στην τηλεόραση: έναν ρόλο απαιτητικό, τον οποίο υπηρέτησε με επαγγελματισμό και αφοσίωση. Ο Χρίστος Πολίτης ήταν, όμως, πολλά ακόμη. Ο απόφοιτος της Σχολής του Εθνικού με γερή θεατρική σκευή, που του επέτρεψε από νεαρή ηλικία να στέκεται επάξια δίπλα στους «μεγάλους» του χώρου και να αναμετράται με τα κλασικά κείμενα. Ακάματος εργάτης του θεάτρου, ως ερμηνευτής και ως συνδημιουργός, μαζί με τον Αντώνη Αντύπα, του «Απλού Θεάτρου», του καινοτόμου σχήματος που για χρόνια προσέφερε υψηλής ποιότητας παραστάσεις κορυφαίων έργων του σύγχρονου ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου. Ηθοποιός με επιλεκτικές και διακριτές κινηματογραφικές παρουσίες. Και, πάντοτε, σεμνός υπηρέτης της Τέχνης, που παρά την αναγνωρισιμότητά του, δεν επεδίωξε την ανώφελη και περιττή προβολή, ούτε συνέδεσε με αυτή την μακρόχρονη πορεία του στη σκηνή και την οθόνη, μικρή και μεγάλη.

Στους οικείους του και τους φίλους του απευθύνω ειλικρινή συλλυπητήρια».

ΑΠΕ-ΜΠΕ