Χαρακόπουλος: Τα εξοπλιστικά προγράμματα αναβαθμίζουν την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας

«Σε αυτό το ταραγμένο τοπίο η Ελλάδα καλείται γοργά να προσαρμόσει τις αμυντικές της δυνάμεις στις σύγχρονες απαιτήσεις, ένα στοίχημα κυριολεκτικά υπαρξιακό. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, καθώς διετέλεσε και υπουργός Εξωτερικών, γνωρίζει καλύτερα από τον καθέναν ότι η επίκληση του Διεθνούς Δικαίου έχει άλλη βαρύτητα όταν συνοδεύεται από στρατιωτική ισχύ», επισήμανε ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή».

Ο κ. Χαρακόπουλους υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχοντας απόλυτη συναίσθηση της κρισιμότητας των στιγμών υλοποιεί τα εξοπλιστικά προγράμματα που αναβαθμίζουν την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας. Ήδη έχουμε σαφή υπεροπλία στους αιθέρες του Αιγαίου με τα Rafale, τα αναβαθμισμένα F-16 και αναμένουμε τα πλέον εξελιγμένα F-35, την αποτελεσματικότητα των οποίων διαπιστώσαμε το προηγούμενο διάστημα σε επιχειρήσεις των ΗΠΑ. Ήδη προχωρά το πρόγραμμα με τις νέες φρεγάτες. Πρόσφατα, όλοι συγκινηθήκαμε με την παραλαβή του "Κίμωνα" που μας παραπέμπει στο ηρωικό θωρηκτό "Αβέρωφ". Την ίδια ώρα η αντιαεροπορική ασπίδα θα συνιστά ένα τείχος ασφαλείας και ελευθερίας στα νησιά μας. Όλα αυτά και όσα βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο του δωδεκαετούς εξοπλιστικού και της ατζέντας 2030 που οραματικά έχει διατυπώσει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα ήταν ημιτελή και μάλλον ατελέσφορα αν δεν συνοδεύονταν από ουσιαστικές αλλαγές στη δομή του στρατεύματος, στο έμψυχο δυναμικό του. Και θεωρώ ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο με τόλμη απαντά σε μείζονα ζητήματα της δομής του στρατεύματος».

Στη συνέχεια της ομιλίας του ο γενικός γραμματέας της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας ξεκαθάρισε ότι σε καμία περίπτωση δεν υποβαθμίζονται οι υπαξιωματικοί, ούτε μειώνονται οι αποδοχές ή οι συντάξεις που θα λαμβάνουν. Μάλιστα, παρέπεμψε στα «πειστικά παραδείγματα» του εισηγητή της πλειοψηφίας, Γιάννη Οικονόμου, ότι «θα υπάρξουν σημαντικές αυξήσεις από 13% έως και 24%. Επιπλέον, για τους υπαξιωματικούς προβλέπεται μεταβατικότητα έως το 2045, ενώ δίνεται η δυνατότητα μετάταξης υπαξιωματικών αποφοίτων ΑΣΣΥ που διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ σε αξιωματικούς μετά το δέκατο τέταρτο έτος υπηρεσίας, αλλά και δυνατότητα εισαγωγής στα ΑΣΣΥ με κατατακτήριες εξετάσεις στο δεύτερο έτος φοίτησης. «Θέλω σε αυτό το σημείο να εκφράσω την ικανοποίησή μου, διότι ο υπουργός με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που κατέθεσε εννοούσε αυτό που είπε, ότι το νομοσχέδιο δεν είναι γραμμένο σε πέτρα. Είναι, λοιπόν, θετικό ότι μετά τις επισημάνσεις βουλευτών και τη συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή Άμυνας έγιναν αλλαγές επί τα βελτίω, όπως η υιοθέτηση της πρότασης πολλών συναδέλφων που εξέφρασε η κ. Μπακογιάννη για τις αρχαιότερες σειρές ΑΣΣΥ στις οποίες δίνεται η δυνατότητα προαγωγής σε επιπλέον βαθμούς σε σχέση με ό,τι προέβλεπε αρχικά το νομοσχέδιο» είπε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ