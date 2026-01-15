"Η οργή των μικρών ανθρώπων" της Λείας Βιτάλη





Νοέµβριος 1824. Μπορεί η δολοφονία ενός εικοσιτετράχρονου στρατιωτικού να αλλάξει την πορεία µιας χώρας; Ενώ η επανάσταση βράζει στον Μοριά, σκοτεινά πάθη, ανοµολόγητοι έρωτες και µυστικές διεκδικήσεις καταστρέφουν τα ιδανικά κι οδηγούν σε εµφύλιο πόλεµο που ανατρέπει τα δεδοµένα. Η ύπουλη δολοφονία του Πάνου, πρωτότοκου γιου του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, που προοριζόταν για κυβερνήτης της νέας χώρας, πυροδοτεί την οργή των µικρών ανθρώπων. Ο πατέρας του παίρνει την κατάσταση στα χέρια του και ψάχνει τον δολοφόνο. Στην πορεία του, θα γυρίσει στο παρελθόν και θα ξαναζήσει τα γεγονότα της επανάστασης µε διαφορετικό τρόπο. Ποιος είναι ο δολοφόνος και πόση συµµετοχή έχει η Ευρώπη σε αυτή τη δολοφονία; Γιατί δεν έπρεπε η νέα χώρα να κυβερνηθεί από Έλληνα, και ιδιαίτερα από έναν επαναστάτη; Ποια συµφέροντα διαµόρφωσαν την πορεία της χώρας; Τι ρόλο έχει παίξει ο Μέττερνιχ, ο Ναπολέων, ο τσάρος Αλέξανδρος, ο λόρδος Βύρωνας, αλλά και η Μαίρη Σέλλεϋ, ο Μπετόβεν, η δούκισσα της Πλακεντίας; Η οδύσσεια της αποκάλυψης του δολοφόνου του Πάνου, µέσα από συνεχείς ανατροπές, θα ρίξει νέο φως στα γεγονότα αλλά και στην ίδια την αντιφατική προσωπικότητα του πατέρα του. Πώς ένας απλός άνθρωπος φτιαγµένος από συνηθισµένο υλικό, επιθυµίες, όραµα, αµφιβολίες, δράση, έρωτες και οργή, µετατράπηκε σε έναν τέτοιο ήρωα, που οι άνθρωποί του τον πίστεψαν σαν Θεό και η Ευρώπη τον φοβήθηκε σαν διάβολο;

Η Λεία Βιτάλη γεννήθηκε στην Αθήνα και κατάγεται από την Κωνσταντινούπολη. Ως πεζογράφος, θεατρική συγγραφέας, σεναριογράφος αλλά και κειμενογράφος, έχει βραβευτεί με ελληνικά και διεθνή βραβεία. Σπούδασε Νομικά, Δημοσιογραφία και Ψυχολογία.

Έχει εργαστεί ως δημοσιογράφος, ραδιοφωνική παραγωγός και κειμενογράφος στη διαφήμιση, ενώ τα τελευταία χρόνια διδάσκει Δημιουργική Γραφή.

Έχει εκδώσει τα μυθιστορήματα: Άννα Χ., Η κοιλιά της μεταφράστριας, Η τρομοκρατία της μνήμης, Το παραμύθι του μεγάλου φόβου και Ιερή παγίδα. Έχει επίσης εκδώσει δύο συλλογές διηγημάτων (Η μυρωδιά του μαύρου και Σκοτεινές μητέρες), καθώς και δεκαπέντε θεατρικά έργα, μερικά από τα οποία έχουν ανέβει σε σκηνές του εξωτερικού (Λονδίνο, Πολωνία, Κύπρος).

Έχει επίσης γράψει σενάρια για τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το ραδιόφωνο.