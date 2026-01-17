Φώντας Λάδης: "Γράμματα από τη Γερμανία" - Νέο βιβλίο-cd από τις εκδόσεις Μετρονόμος

Τα «Γράμματα από τη Γερμανία», γραμμένα το 1966, ξάφνιασαν την εποχή τους με την απλότητα, την αμεσότητα και το έντονα σατιρικό και θεατρικό τους ύφος. Τραγούδια καταγγελτικά, με αιχμή τη μάστιγα της μετανάστευσης που σημάδεψε την ελληνική κοινωνία της δεκαετίας του ’60, συνέβαλαν αποφασιστικά στη διαμόρφωση μιας ιδιαίτερης σχολής πολιτικού τραγουδιού και άφησαν ισχυρό αποτύπωμα στην πολιτιστική μνήμη μιας ολόκληρης γενιάς.

Ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης τα είχε ονομάσει «Ο μικρός Όμηρος», αναγνωρίζοντας τις θεατρικές τους συγγένειες με το έργο του «Ένας Όμηρος» (σε ποίηση Μπρένταν Μπίαν, απόδοση Βασίλη Ρώτα).

Τελικά, τα «Γράμματα από τη Γερμανία» ηχογραφήθηκαν το 1975, εννέα χρόνια μετά τη σύνθεσή τους, και κυκλοφόρησαν σε δύο διαφορετικές εκδοχές με σπουδαίους ερμηνευτές.

Από τα συνολικά δεκαεννέα «Γράμματα», μελοποιήθηκαν τα δεκαοκτώ και δισκογραφήθηκαν τα δεκατέσσερα. Τέσσερα τραγούδια του κύκλου παρέμεναν ανέκδοτα έως σήμερα:

«Ευημερία», «Τα λεφτά για την Ελένη», «Ήταν Ες-Ες ο φουκαράς» και «Η κυρά τ’ αφεντικού».



Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, τα «4 ανεπίδοτα γράμματα», οι παρτιτούρες των οποίων εντοπίστηκαν στο αρχείο του συνθέτη στη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη, ηχογραφήθηκαν και κυκλοφορούν για πρώτη φορά, με καλλιτεχνική επιμέλεια και ενορχήστρωση του Γιάννη Παπαζαχαριάκη, αποκαθιστώντας ένα πολύτιμο και άγνωστο έως σήμερα κομμάτι του έργου του μεγάλου συνθέτη. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Μπέζος, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Κώστας Θωμαΐδης και ο Κώστας Τριανταφυλλίδης.

Μια έκδοση-ντοκουμέντο που φωτίζει ξανά ένα κορυφαίο κεφάλαιο του ελληνικού πολιτικού τραγουδιού.

Kυκλοφορεί σε βιβλίο-cd από τις εκδόσεις Μετρονόμος και μαζί δώρο το βιβλιαράκι που είχε τυπώσει ο Φώντας Λάδης το 1966 με τους στίχους και τις χειρόγραφες παρτιτούρες του Μίκη Θεοδωράκη και είχε κατασχεθεί απ’ την ασφάλεια.



4 ΑΝΕΠΙΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Από τον κύκλο Γράμματα από τη Γερμανία

1. Eυημερία, Γιάννης Μπέζος

2. Tα λεφτά για την Ελένη, Γιάννης Διονυσίου

3. Ήταν ες ες ο φουκαράς, Κώστας Θωμαΐδης

4. Η κυρα τ’ αφεντικού, Κώστας Τριανταφυλλίδης

Έπαιξαν οι μουσικοί:

Γρηγόρης Συντρίδης τύμπανα

Μίμης Ντούτσουλης μπάσο

Ευαγγελία Μαυρίδου πιάνο

Νίκος Σαμαράς τρομπέτα

Ντίνος Χαζηιορδάνου ακορντεόν

Γιάννης Σινάννης μπουζούκι

Γιάννης Παπαζαχαριάκης κιθάρες

Χορωδία στην «Ευημερία»

Γιάννης Μπέζος, Γιάννης Παπαζαχαριάκης, Μίμης Ντούτσουλης, Γρηγόρης

Συντρίδης, Ευαγγελία Μαυρίδου

Καλλιτεχνική επιμέλεια - ενορχήστρωση - επιμέλεια παραγωγής:

Γιάννης Παπαζαχαριάκης

Ηχογράφηση - μίξη - mastering: Σάκης Γκίκας, Studio Mythos

Παραγωγή: Μετρονόμος, 2025