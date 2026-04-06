"Ηλέκτρα" της Ελένης Καπλάνη

Φθινόπωρο 1973. Στην κλειστή κοινωνία ενός νησιού, όπου οι ζωές καθορίζονται πριν καν αρχίσουν, η Ηλέκτρα ετοιμάζεται να κλείσει τα τριάντα οκτώ της χρόνια. Σύζυγος του δημάρχου, μητέρα δύο κοριτσιών, γυναίκα «τυχερή» στα μάτια των άλλων, ζει μια ζωή τακτοποιημένη στην εντέλεια· κι όμως, βαθιά ασφυκτική. Μέχρι που ένας απρόσμενος έρωτας θα τη φέρει αντιμέτωπη με όσα δεν τόλμησε ποτέ να ζητήσει. Ανάμεσα στο «πρέπει» και στο «θέλω», στην ασφάλεια και στο πάθος, μια επιλογή θα καθορίσει τη μοίρα τη δική της, αλλά και των ανθρώπων γύρω της. Εικοσιπέντε χρόνια μετά μια άλλη Ηλέκτρα βρίσκεται μπροστά στο ίδιο σταυροδρόμι. Μόνο που αυτήν τη φορά, η ιστορία ζητά να γραφτεί αλλιώς. Γιατί ό,τι δεν τόλμησε η μία, καλείται να το αποφασίσει η άλλη.

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Αγγελάκη».