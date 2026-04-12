«Αλέξανδρος Ίσαρης‧ επιστρέφοντας φωτεινός»: Kυκλοφόρησε το νέο βιβλίο της Αντωνίας Παυλάκου

Το βιβλίο «Αλέξανδρος Ίσαρης∙ επιστρέφοντας φωτεινός», διαρθρωμένο σε δύο μέρη, αποτελεί μια οπτική ερμηνείας πτυχών του λογοτεχνικού και του ζωγραφικού έργου του Αλέξανδρου Ίσαρη με βάση τη διαμεσική συνεξέτασή τους.

Το πρώτο μέρος «Αλέξανδρος Ίσαρης: Προσέγγιση στην ποίηση, στην ποιητική και στον πεζό λόγο του. Ένας διάλογος ανάμεσα στην ενόραση του ποιητή και στο βλέμμα του ζωγράφου για τους οντολογικούς προβληματισμούς και την υπαρξιακή αγωνία του» περιλαμβάνει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία», με ειδίκευση «Νέα Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία» του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΠΑΠΕΛ). Το δεύτερο μέρος περιέχει την πολύ μικρότερης έκτασης ερευνητική εργασία «Όψεις του θανάτου μέσα από τη λειτουργία του ονείρου στο πεζογραφικό έργο του Αλέξανδρου Ίσαρη». Αφορμή για την εκπόνηση της εργασίας αυτής έδωσε το 5ο Colloquium Διδακτορικών και Μεταπτυχιακών Φοιτητών (02-06-2023) του προαναφερόμενου τμήματος του ΠΑΠΕΛ.

Στις δύο μελέτες αναδεικνύονται τα κυρίαρχα μοτίβα του ποιητικού και αφηγηματικού λόγου και της ζωγραφικής του Ίσαρη, που αποκαλύπτουν τους φιλοσοφικούς στοχασμούς του για τη ζωή και τον θάνατο μέσω της αισθητικής των λογοτεχνικών και εικαστικών του αναζητήσεων. Τιμητική συμβολή για την έκδοση αποτελεί ο πρόλογος της καθηγήτριας Νεοελληνικής Φιλολογίας Ελένας Κουτριάνου.

Η Αντωνία Παυλάκου γεννήθηκε και ζει στην Καλαμάτα. Σπούδασε Κλασική Φιλολογία στο ΕΚΠΑ και έχει μεταπτυχιακό τίτλο στη «Νεοελληνική Γλώσσα και Φιλολογία» από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Υπηρέτησε για 32 χρόνια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και διετέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Μεσσήνιων Συγγραφέων (2020-2025).

Λογοτεχνικές κριτικές, άρθρα, διηγήματα και κριτικές για το έργο της έχουν δημοσιευθεί σε εφημερίδες και σε λογοτεχνικά περιοδικά, έντυπα και ηλεκτρονικά.

Συμμετείχε με διηγήματά της στα παρακάτω συλλογικά βιβλία:

-«Μεσσηνιακές Δημιουργίες - τόμοι Ζ΄, Η΄, Θ΄ και στους επετειακούς τόμους για το ’21 και το 1922 της ΕΜΣ»

–«1821: Μέσα από τη ματιά σύγχρονων συγγραφέων»

«Λεοπαρδάλεις στον ναό»

«Κωνσταντινούπολη-Νόστος στον χώρο και στον χρόνο»

και με ποίημά της στην ανθολογία «Η Ποίηση ως πράξη αντίστασης».

Έχει εκδώσει το βιβλίο με διηγήματα «Όρια και Ρήξεις».