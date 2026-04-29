Ο Ν. Παυλάκος στην “Ε” για το «Πάμε Πανεπιστήμιο 2026 – Gen Z Edition»: “Η φετινή έκδοση δίνει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα στο μαθητή”

H νέα έκδοση του οδηγού σπουδών «Πάμε Πανεπιστήμιο 2026 – Gen Z Edition» θα παρουσιαστεί σήμερα στις 6 μ.μ. στο ξενοδοχείο Rex, σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο «Βιβλιόπολις», στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Gen Z: Όνειρα, Σπουδές, Επιλογές», μιας πρωτοβουλίας της Orientum για την ενίσχυση του επαγγελματικού προσανατολισμού στην Καλαμάτα. Ο οδηγός «Πάμε Πανεπιστήμιο» έχει μια μακρά πορεία στον χρόνο, καθώς εκδόθηκε για πρώτη φορά το 2006 και από τότε εξελίσσεται διαρκώς, ακολουθώντας τις αλλαγές στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό μιλήσαμε με τον Νίκο Παυλάκο, CEO και συνιδρυτή της Orientum, που εδώ και χρόνια στηρίζει μαθητές και οικογένειες στον επαγγελματικό τους προσανατολισμό, για τη νέα έκδοση του βιβλίου. “Δεν είναι απλώς μια ανανεωμένη έκδοση. Είναι μια προσαρμογή στις ανάγκες μιας νέας γενιάς που θέλει να κατανοήσει τις επιλογές της και να πάρει το μέλλον της στα χέρια της” τόνισε μεταξύ άλλων, μιλώντας στην “Ε”...

-Φέτος ο οδηγός παρουσιάζεται ως Gen Z Edition. Γιατί αυτή η επιλογή;

Γιατί έχει αλλάξει η ίδια η γενιά στην οποία απευθυνόμαστε. Η Generation Z, δηλαδή οι σημερινοί μαθητές Λυκείου — περίπου 16 έως 18 ετών — καλούνται να πάρουν αποφάσεις σε ένα περιβάλλον με πολύ περισσότερες επιλογές και πληροφορία από ό,τι στο παρελθόν. Τα παιδιά αυτής της γενιάς δεν θέλουν απλώς να επιλέξουν μια σχολή. Θέλουν να επιλέξουν κάτι που να έχει νόημα για τα ίδια και να συνδέεται με το μέλλον τους. Γι’ αυτό η φετινή έκδοση σχεδιάστηκε διαφορετικά. Δεν περιορίζεται στην παρουσίαση των σχολών, αλλά δίνει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα — από τα προγράμματα σπουδών και τα επαγγελματικά δικαιώματα μέχρι τη σύνδεση με την αγορά εργασίας και τις εναλλακτικές επαγγελματικές διαδρομές — ώστε ο μαθητής να μπορεί να κατανοήσει τις επιλογές του και να αποφασίσει πιο συνειδητά.

Παράλληλα, περιλαμβάνει την έρευνα της Orientum για τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα της Generation Z, καθώς και πλούσια θεματική πέρα από τις σχολές — όπως τα επαγγέλματα του 2030, συμβουλές για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού, πληροφορίες για εναλλακτικές εκτός των Πανελλαδικών — και πολλά ακόμη… Ουσιαστικά, το βιβλίο μας φέτος ως «Gen Z Edition» δεν είναι απλώς μια ανανεωμένη έκδοση. Είναι μια προσαρμογή στις ανάγκες μιας νέας γενιάς που θέλει να κατανοήσει τις επιλογές της και να πάρει το μέλλον της στα χέρια της.

-Μπορεί ένα βιβλίο να βοηθήσει πραγματικά έναν μαθητή να βρει τον δρόμο του ή ο επαγγελματικός προσανατολισμός απαιτεί κάτι περισσότερο;

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός σίγουρα δεν είναι μια απλή διαδικασία, αλλά το σωστό εργαλείο μπορεί να κάνει τη διαφορά. Το βιβλίο λειτουργεί ως ένα πρώτο, πολύ ουσιαστικό βήμα — μια “γέφυρα” ανάμεσα στη σκέψη του μαθητή και στις πραγματικές επιλογές που έχει μπροστά του. Στη μεθοδολογία της Orientum, ο επαγγελματικός προσανατολισμός βασίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: τη συμβουλευτική καθοδήγηση, την εξερεύνηση των ατομικών χαρακτηριστικών του μαθητή και την έγκυρη πληροφόρηση. Σε ό,τι αφορά την πληροφόρηση, το βιβλίο μας αποτελεί βασικό εργαλείο, καθώς συγκεντρώνει με οργανωμένο και κατανοητό τρόπο όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζει ένας μαθητής, προτού πάρει σημαντικές αποφάσεις για τις σπουδές του.

-Η Καλαμάτα και γενικότερα η Μεσσηνία είναι μια περιοχή με έντονη ανάπτυξη, ιδιαίτερα στον τουρισμό αλλά και σε νέους τομείς. Πώς μπορούν οι μαθητές να αξιοποιήσουν αυτές τις ευκαιρίες μέσα από τις σπουδές τους;

Η τοπική ανάπτυξη δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες, αλλά συχνά οι μαθητές δεν έχουν πλήρη εικόνα για το πώς μπορούν να τις αξιοποιήσουν μέσα από τις επιλογές σπουδών τους. Ο τουρισμός, για παράδειγμα, δεν αφορά μόνο τα “κλασικά” επαγγέλματα, αλλά συνδέεται με πολλούς τομείς, όπως η διοίκηση, το marketing, η τεχνολογία, η βιώσιμη ανάπτυξη και οι υπηρεσίες. Το ζητούμενο είναι ο μαθητής να μπορέσει να δει πέρα από τον τίτλο μιας σχολής και να κατανοήσει τις πραγματικές δυνατότητες που ανοίγονται μπροστά του — τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρύτερο επίπεδο. Έχοντας γεννηθεί και μεγαλώσει στη Μεσσήνη, προσπαθώ να προσφέρω στα παιδιά του τόπου μας ευκαιρίες και εναλλακτικές που δεν είναι εύκολο να τις βρουν αλλιώς. Η λειτουργία του γραφείου της Orientum στο Officium αποτελεί στρατηγικό στόχο ενίσχυσης της προσφοράς των υπηρεσιών μας στη Μεσσηνία.

-Εν όψει Πανελλαδικών Εξετάσεων τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι όταν συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους;

Στους μαθητές που ετοιμάζονται για τις Πανελλαδικές θα ήθελα να πω να θυμούνται ότι αυτές οι εξετάσεις είναι ένα σημαντικό βήμα, αλλά όχι το μοναδικό που θα καθορίσει τη ζωή τους. Αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία είναι να προσπαθήσουν να κατανοήσουν τι τους ταιριάζει και να κάνουν επιλογές με βάση τον εαυτό τους — όχι την πίεση ή τις προσδοκίες των άλλων. Το σημαντικό είναι να υπάρχει έγκυρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για όλα τα τμήματα — τι σπουδάζεις, ποιες είναι οι προοπτικές και τα επαγγελματικά δικαιώματα, πως επηρεάζει η Τεχνητή Νοημοσύνη τον κάθε επαγγελματικό κλάδο — γιατί η έλλειψή της οδηγεί συχνά σε λανθασμένες επιλογές ή σε παραγνώριση σημαντικών ευκαιριών. Παράλληλα, το να απευθυνθούν σε ειδικούς του επαγγελματικού προσανατολισμού μπορεί να τους βοηθήσει να οργανώσουν καλύτερα τις επιλογές τους. Γι’ αυτό συμπληρώνω το μηχανογραφικό με βάση τα ενδιαφέροντά μου και όχι τις περσινές βάσεις ή τα μόρια που συγκέντρωσα.