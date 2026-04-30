"Μια μέρα με τον Μίκη" του Μινά Βιντιάδη

Πώς μπορούν τα παιδιά να γνωρίσουν τον Μίκη Θεοδωράκη, έναν από τους κορυφαίους Ελληνες συνθέτες; Να μάθουν για τη ζωή του, τα σπουδαία τραγούδια του, τους αγώνες του για ένα καλύτερο αύριο; Την αποστολή αυτή αναλαμβάνουν η Μυρτώ και ο Οδυσσέας, ρεπόρτερ της σχολικής εφημερίδας "Πρώτο θρανίο"! Με τον δάσκαλό τους, επισκέπτονται τον Μίκη στο σπίτι του και μιλάνε μαζί του για όλα: τα παιδικά του χρόνια, την οικογένειά του, τις σπουδές και τα ταξίδια του, τα τραγούδια που συνέθεσε με τους στίχους μεγάλων ποιητών, την Ελευθερία και τη Δημοκρατία. Η εφημερίδα "Πρώτο θρανίο" θα γίνει ανάρπαστη! Ένα βιβλίο για τον παγκόσμιο Θεοδωράκη, τον Μίκη της Ελλάδας.