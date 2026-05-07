"Το δαχτυλίδι της προδοσίας" του Γιάννη Γλύκα







Στα χρόνια που ο Μέγας Αλέξανδρος μεσουρανεί, η νεαρή Εριφύλη δραπετεύει από ένα μέλλον που άλλοι όρισαν για εκείνη και φτάνει στην «ένδοξη πόλη». Στόχος της είναι να γίνει εταίρα στο σπίτι της θρυλικής Φρύνης, της διασημότερης γυναίκας της Ελλάδας. Εκεί θα γνωρίσει την ελευθερία του πνεύματος, την απολυταρχία του σώματος, τον πλούτο, τις τέχνες και τελικά τον έρωτα. Ομως στις σκιές του Φαλήρου ελλοχεύει ο κίνδυνος. Η ζήλια μετατρέπεται σε μίσος, απειλώντας να κλέψει την ευτυχία της. Ένα δαχτυλίδι που χαρίστηκε από αγάπη, θα γίνει σύμβολο προδοσίας, και μια κατάρα θα σφραγίσει το πεπρωμένο της Εριφύλης, ταξιδεύοντας μέσα στους αιώνες σε μια Αθήνα που αλλάζει συνεχώς πρόσωπα, μα δεν χάνει ποτέ την ψυχή της. Πέντε γυναίκες: Εριφύλη, Διοτίμα, Ευδοκία, Χρυσή, Θεοφανώ. Πέντε ιστορίες πλεγμένες με αίμα και πάθος. Πέντε πόρνες και μία κατάρα. Καθεμιά τους είναι πρωταγωνίστρια σε έναν μύθο όπου η μαγεία συγκρούεται με την πραγματικότητα, αλλά η μοίρα δεν συγχωρεί. Ενα ιστορικό μυθιστόρημα μυστηρίου για τον έρωτα –αγοραίο και αληθινό– για τη δύναμη και την αδυναμία της ψυχής, για τη ζωή και τον θάνατο, για τα δεσμά που μας βαραίνουν και τις δυνάμεις που μπορούν να μας λυτρώσουν.



