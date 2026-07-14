"Βρέχει πάνω από τους Δερβίσηδες" της Ανδρομάχης Γιαννοπούλου

Ενας τρομερός εμφύλιος πόλεμος ξεσπά στους επτά ουρανούς, ανάμεσα στα αγγελικά τάγματα. Παρότι η σύγκρουση υποκινείται από έναν εκφυλισμένο άγγελο, η ευθύνη για την αναταραχή αποδίδεται στην πανάρχαια τάξη των Κρατούντων, η οποία καταδικά ζεται σε εξορία και στέλνεται στη Γη. Την επιτήρησή της αναλαμβάνει μια άλλη τάξη αγγέλων: οι Λευκοί Φύλακες. Καθώς οι εξόριστοι προσαρμόζονται γρήγορα στο νέο περιβάλλον, ένας απ' αυτούς θα συναντήσει, κάτω από παράδοξες συνθήκες, έναν θηλυκό Φύλακα. Από τη γνωριμία τους θα γεννηθεί ένα πολύ ιδιαίτερο βρέφος, φορέας μιας μοναδικής κληρονομιάς. Οι απόγονοι αυτού του παιδιού θα φέρουν στο αίμα τους τη σφραγίδα του επαναστάτη και θα επιφορτιστούν με την εκπλήρωση μιας αρχέγονης προφητείας.