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Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2026 10:44

Η Μεσσήνια Ερικα Αθανασίου στη συλλογή διηγημάτων «Ταξιδεύοντας»

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Η Μεσσήνια Ερικα Αθανασίου στη συλλογή διηγημάτων «Ταξιδεύοντας»

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Στη νέα συλλογή διηγημάτων «Ταξιδεύοντας», (εκδόσεις Λέμβος, 2026) συμμετέχει η Μεσσήνια συγγραφέας Ερικα Αθανασίου, η οποία με το διήγημά της «Επέτειος γάμου» μεταφέρει τον αναγνώστη στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας.

Ο τόμος, σε επιμέλεια του Ελπιδοφόρου Ιντζέμπελη, συγκεντρώνει κείμενα 40 πεζογράφων, 14 γυναικών και 26 ανδρών, με τις ιστορίες να εκτυλίσσονται σε 21 ελληνικούς και 19 προορισμούς του εξωτερικού. 

 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

"Ταξιδεύοντας - 40 διηγήματα"

40 διαφορετικά ύφη γραφής συναντιούνται σε μια πολυφωνική έκδοση, γεμάτη εικόνες, συναισθήματα και ανατροπές. Ανακαλύψτε πως οι προσωπικές διαδρομές των ηρώων μετατρέπονται σε μια οικουμενική εμπειρία που θα συγκινήσει τον αναγνώστη. Η περιπέτεια της ανακάλυψης είναι εγγεγραμμένη στο DNA του Έλληνα. Ο τόπος του λουσμένος στο φως αλλά συχνά άγονος και περιορισμένος σε έκταση. Ωστόσο, τόπος που βρέχεται από τη θάλασσα, η οποία διαχρονικά του απηύθυνε το προσκλητήριο ν' ανακαλύψει τι υπάρχει στο βάθος του ορίζοντα. Η σχέση ταξιδιού και λογοτεχνίας είναι βαθιά. Η ίδια η λογοτεχνία αποτελεί εξάλλου ένα είδος ταξιδιού, μια περιπλάνηση στον χώρο και στον χρόνο που υπόσχεται συγκινήσεις και ανακαλύψεις. Αγαπημένο πεζογραφικό είδος και η ταξιδιωτική λογοτεχνία. Τα ταξιδιωτικά έργα έχουν έντονο το προσωπικό στοιχείο που τους χαρίζει λογοτεχνική αξία.

(Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

 

 

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