Το σημερινό πρόγραμμα του 26ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

- Wonderground Dance Company “Rise” σήμερα Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020, 9 μ.μ., Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας.

To “Rise” είναι ένα μανιφέστο για το πώς ένας άδειος χώρος μετατρέπεται σε τελετουργικό μεταμόρφωσης. Η Roser Tutusaus [Ροσέρ Τουτουσάους] και ο Tom Weksler [Τομ Βέκσλερ] μοιράζονται με το κοινό ένα ασυνήθιστο γεγονός, μια στιγμή απλής και προσωπικής αλήθειας, που είναι η ουσία της αλλαγής. To “Rise” είναι ένα χορευτικό έργο που συνδυάζει διαφορετικές μορφές κίνησης ως τρόπο επικοινωνίας και μας καλεί να προχωρήσουμε πέρα από το ατομικό βίωμα προς το συλλογικό.

Ερμηνεία: Wonderground Dance Company (Tom Weksler & Roser Tutusaus), παραγωγή: Brechtje Randag, μουσική: Miguel Marin, Chet Baker, Murray Head. H Roser Tutusaus με την παράσταση της Wonderground Company παρουσιάζεται στο 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας με την υποστήριξη της Acción Cultural Española (AC/E) μέσω του Προγράμματος PICE για την διεθνοποίηση του ισπανικού πολιτισμού, στο πλαίσιο των επιδοτήσεων για την προώθηση της κινητικότητας. Ο Tom Weksler με την παράσταση Rise της Wonderground Company παρουσιάζεται στο 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας με την υποστήριξη της Πρεσβείας του Ισραήλ στην Ελλάδα.

Η Roser Tutusaus [Ροσέρ Τουτουσάους] σπούδασε χορό στη Σχολή Artez DansAcademie in Arnhem (Holland) και δημοσιογραφία στο Universitat Autònoma της Βαρκελώνης. Στην Ολλανδία συνεργάστηκε με χορογράφους και ομάδες όπως οι Anouk van Dij, Giulio d’Anna, Anouke de Groot και Erik Kaiel. Στη Βαρκελώνη χόρεψε με τους Transit Dansa/Maria Rovira, Enclave Arts del movement/Roberto Oliván και Pere Faura, μεταξύ άλλων. Την περίοδο 2014-2019 χόρεψε για την ομάδα Guy Nader and Maria Campos Dance Company, συμμετέχοντας σε διεθνείς περιοδείες. Συνεργάστηκε, επίσης, με τον καλλιτέχνη του τσίρκου Joan Català στη δημιουργία του ντουέτου “Menar”, που απέσπασε το βραβείο καλύτερης street περφόρμανς των Καταλανών κριτικών το 2016. Είναι δημιουργός δύο σόλο έργων με τίτλο “Simun” και “Tecnologías del yo”.

Ο Tom Weksler [Τομ Βέκσλερ] ασχολείται με τις πολεμικές τέχνες και με διαφόρων μορφών ακροβατικά από παιδί. Το 2009 αποφοίτησε από το Dancers and Choreographers Training Workshop στη Χάιφα. Από το 2010, χορεύει με την ομάδα “Inbal pinto” και Avshallom Pollak Dance Company, ενώ την περίοδο 2017-2019 χόρεψε με την ομάδα Guy Nader and Maria Campos Dance Company. Μέχρι το 2019, περιόδευε ανά τον κόσμο με το έργο “Collective loss of memory” της ομάδας RootlessRoot (Jozef Fruček και Λίντα Καπετανέα), μια παραγωγή Dot504. Ως δημιουργός, ο Weksler ενδιαφέρεται κυρίως για τις καλλιτεχνικές συνεργασίες και την έκφραση μέσα από διαφορετικές μορφές τέχνης. Το 2012 δημιούργησε το έργο “Lobos” σε συνεργασία με τους καλλιτέχνες του τσίρκου Yogi Dekel, Yuval Oz και Breno Caetano, το 2014 τα ντουέτα Saru και Heder σε συνεργασία με τη χορεύτρια και χορογράφο Mayumu Minakawa και το 2017 το ντουέτο “Pilim” σε συνεργασία με τον καλλιτέχνη του τσίρκου Yogi Dekel. Διδάσκει, επίσης, εργαστήρια σε σχολές χορού, τσίρκου και πολεμικών τεχνών, καθώς και σε επαγγελματικές ομάδες χορού ανά τον κόσμο.

Στην Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας, η παράσταση θα γίνει σε οργανωμένο και οριοθετημένο χώρο, με καρέκλες. Οι θεατές θα μπορούν την παρακολουθήσουν λαμβάνοντας δελτίο ελευθέρας εισόδου με σειρά προτεραιότητας. Είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από κάθε θεατή, κατά την είσοδο, την έξοδο από τον οριοθετημένο χώρο της πλατείας και καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης.

- Lali Ayguade and Guilhem Chatir “Here” σήμερα Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020, 10 μ.μ., 55’, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας.

HERE (εδώ). Γεννιόμαστε στον χρόνο και τον χώρο, στο «εδώ». Εδώ όπου προηγήθηκαν άλλοι πριν από εμάς και θα υπάρξουν άλλοι μετά από εμάς. Είμαστε ένα μικρό κομμάτι μιας πολύ μεγαλύτερης εικόνας. Ξεκινάμε από το μηδέν και ζούμε με έναν σκοπό. Η ύπαρξή μας, μέσα κι έξω, πλάθεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Πιστεύουμε, όμως, ότι για το πλάσιμό της είμαστε υπεύθυνοι εμείς και πολύ συχνά δε συνειδητοποιούμε ότι στη διαδικασία αυτή επιδρούν κυρίως εξωτερικοί παράγοντες. Το «άλλο» είναι ένας παράγων ζωτικής σημασίας, που όχι μόνο αποφασίζει πώς μας βλέπουν οι άλλοι αλλά επιδρά και στην εικόνα που έχουμε εμείς για τον εαυτό μας. Ομως, το «άλλο» επηρεάζεται επίσης από τους άλλους. Ανήκουμε όλοι σε μια μεγαλύτερη δομή με κανόνες, νόρμες, αξίες, προκαταλήψεις, πολιτισμικά χαρακτηριστικά, γλώσσα και ιεραρχία, που δημιουργήθηκε και συντηρείται από εμάς τους ίδιους. Στο “Here” η Lali Ayguadé [Λάλι Αϊγουαδέ] και ο Guilhem Chatir [Γκιλιέμ Σατίρ] διερευνούν τη σχέση μας με τις δομές μέσα στις οποίες γεννιόμαστε και μεγαλώνουμε. Μια απροσδιόριστη δύναμη (η υψίφωνος Astrid Stockman) κατευθύνει την καθημερινότητα και την διαδικασία ανάπτυξης δύο νεογέννητων πλασμάτων. Η φωνή και η παρουσία της ενεργοποιούν τους μηχανισμούς επίγνωσης και υλοποίησης. Τα δύο πλάσματα αναπτύσσονται σωματικά και συναισθηματικά, αλληλεπιδρούν και πλάθουν το ένα το άλλο σαν από πηλό. Η εξωτερική δύναμη εμπνέει και καταστρέφει, προκαλεί και σταθεροποιεί τους χορευτές, που σταδιακά χειραφετούνται. Δεν υπακούουν πλέον παθητικά στις ξαφνικές ιδιοτροπίες και ξεπερασμένες απαιτήσεις της σοπράνο. Καθώς απομακρύνονται από τους προκαθορισμένους κανόνες, ανακαλύπτουν την εσωτερική δύναμη και τα ένστικτά τους ώσπου βγαίνουν από τη δομή, αποκαθιστώντας τις γήινες παρορμήσεις και τη διαίσθησή τους.

Σύλληψη - χορογραφία: Lali Ayguadé και Guilhem Chatir, ερμηνεία: Lali Ayguadé - Lisard Tranis, σοπράνο: Maria Casellas Artigas (αντικαθιστά την Astrid Stockman), μουσική: Joana Gomila, δραματουργία: Aïda Gabriëls, σκηνικά - καλλιτεχνική αξιολόγηση: Martina Cabanas, φωτισμός: Davy Deschepper, ήχος: Julián D’Avino Anido, τεχνικός παραγωγής και φωτισμού: Gervasio Juan Colet, διεύθυνση παραγωγής: Elclimamola, διαχείριση έργου και περιοδείας: Big Story Productions, συμπαραγωγή: Pyrénart και ICI-CCN de Montpellier-Occitanie, Life Long Burning (supported by the EU Creative Europe Programme), Festival Grec Barcelona 2019, Temporada Alta 2018, Charleroi danse – Centre chorégraphique de Wallonie-Bruxelles. Σε συνεργασία με: Temporada Alta 2018, CIRCa – Pôle national cirque à Auch, ZGZ Escena – Festival internacional de Artes Escénicas, KLAP Maison pour la danse à Marseille, La Place de la Danse – CDCN Toulouse-Occitanie Με την υποστήριξη: Generalitat de Catalunya – Departament de Cultura. Η Lali Ayguadé συμμετέχει στο 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας με την υποστήριξη της Acción Cultural Española (AC/E) μέσω του Προγράμματος PICE για τη διεθνοποίηση του ισπανικού πολιτισμού, στο πλαίσιο των επιδοτήσεων για την προώθηση της κινητικότητας.

Η Lali Ayguadé [Λάλι Αϊγκουαντέ] είναι Καταλανή ερμηνεύτρια και χορογράφος. Σπούδασε χορό στο Ωδείο Liceu (Βαρκελώνη), στο Institut del Teatre (Βαρκελώνη) και στη σχολή PARTS (Βρυξέλλες). Εκτοτε έχει συνεργαστεί με τους Publik Eye Company (υπό τη διεύθυνση της Carmen Mehnert), Akram Khan Company, Hofesh Shechter, Marcos Morau, Roberto Olivan και Baró d’Evel, μεταξύ άλλων. Από το 2013, διευθύνει τη δική της ομάδα, με την οποία δημιούργησε έργα, όπως το “Kokoro” και το “iU Mi”, που παρουσιάστηκε πέρυσι στο Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Το 2018, δημιούργησε από κοινού με τον Guilhem Chatir το έργο “Here”. Ο Guilhem Chatir [Γκιλιέμ Σατίρ] είναι Γάλλος χορευτής και χορογράφος. Το ενδιαφέρον του για το χιπ χοπ και το τσίρκο τον οδήγησε στο Conservatoire à Rayonnement Régional της Τουλούζης. Στη συνέχεια σπούδασε στο Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (2010) και στη σχολή PARTS (Βρυξέλλες, 2013). Το 2015 συνεργάστηκε με τον Wim Vandekeybus/Ultima Vez και χόρεψε στα έργα του “What the body does not remember” και “In spite of wishing and wanting”. Το 2018 συνεργάστηκε με τον Yoann Bourgeois στο νέο του έργο “Requiem” και το 2019 χόρεψε στο “Ludum”, το νέο έργο της ομάδας Anton Lachky Company. Πρόσφατα ίδρυσε τη δική του ομάδα. Τον Guilhem Chatir, που πρόσφατα έγινε μέλος της ομάδας Akram Khan Company, αντικαθιστά επί σκηνής ο Καταλανός χορευτής Lisard Tranis [Λίσαρντ Τράνις]. O Τράνις σπούδασε χορό στις σχολές Oriol Martorell και Institut del Teatre της Βαρκελώνης, όπου συνεργάστηκε με χορογράφους όπως οι Emilio Gutiérrez, Pau Aran, Joan Lopez, και Lali Ayguadé. Τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό Certamen Internacional de Dansa (Βαρκελώνη), που του εξασφάλισε υποτροφία στη σχολή Peridance Capezio Dance Centre (Νέα Υόρκη). Στη συνέχεια έγινε μέλος της ομάδας “Verve” του Northern School of Contemporary Dance, με την οποία χόρεψε σε έργα των Kerry Nicholls, Luca Silvestrini και Douglas Thorpe.

- Edivaldo Ernesto “Depth Movement Workshop” ως τις 30 Αυγούστου, Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας.

- Λίντα Καπετανέα masterclass “Fighting Monkey Practice - From the other side”, ως τις 29 Αυγούστου, Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας.