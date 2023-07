Το πρόγραμμα των καλοκαιρινών του εκδηλώσεων στο “MYLO”

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει καλοκαιρινό κινηματογράφο με προβολές κάθε Τετάρτη και Κυριακή στις 9 το βράδυ με τις ταινίες "Βίος και πολιτεία του αληθινού Γιώργη Ζορμπά" με αγγλικούς υπότιτλους και "Η δική μας Μαρία Κάλλας". Ακόμα, θα είναι επισκέψιμη μια έκθεση δρόμου με υλικό του Μπάμπη Τσόκα. Παράλληλα, μια μοναδική καλλιτεχνική Κυριακάτικη εμπειρία στην αυλή του MYLO μετά τις 12 το μεσημέρι περιμένει τους επισκέπτες, με οικοδεσπότη την εταιρεία Galanis Fashion - "Make it and take it". «Αυτή η δραστηριότητα θα εμπνεύσει τους συμμετέχοντες να εξερευνήσουν τη δημιουργικότητά τους σε ένα χαλαρωτικό περιβάλλον και να φτιάξουν τα δικά τους καλλιτεχνικά ενθύμια για να τους θυμίζουν την εμπειρία που έζησαν στην Στούπα» σημειώνεται. Για κρατήσεις καλέστε στο 2721 06 40 64.