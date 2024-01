Φεστιβάλ Κιθάρας Καλαμάτας: Απόψε στο Μέγαρο το έργο «Beatlerianas»

Πρόκειται για τα πιο γνωστά τραγούδια των Beatles (Yesterday, Eleanor Rigby, She is leaving home, A ticket to ride, Penny Lane κ.ά) ενορχηστρωμένα με ένα μοναδικά εμπνευσμένο τρόπο από τον L.Brouwer.

Συμμετέχουν: Αντώνης Κουφουδάκης (κιθάρα). Κουαρτέτο εγχόρδων Hemiolion String Quartet: Αντώνης Μαζιώτης (βιολί), Μιχάλης Κουντούρης (βιολί), Σοφία Αναγνώστου (βιόλα) και Διονύσης Κοτταρίδης (βιολοντσέλο). Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει επίσης το έργο του A.Piazzolla, «Histoire du Tango». Ένα έργο ζωής του Μεγάλου Astor που παρουσιάζει την εξέλιξη του Tango από το Bordel του 1900 μέχρι τις σύγχρονες αίθουσες συναυλιών της Ευρώπης και της Αμερικής. Την ίδια βραδιά, το Φεστιβάλ, συμβάλλοντας στην ανάδειξη νέων καλλιτεχνών φιλοξενεί τον Κίμωνα Βιντζηλαίο που απέσπασε το Ά Βραβείο στην μεγάλη κατηγορία του 11ου Διαγωνισμού Κιθάρας Καλαμάτας. Θα παρουσιάσει έργα των, E.Granados, A.Barrios, Fr.Tarrega. Τα εισιτήρια κοστίζουν 10 ευρώ (κανονικό) και 5 ευρώ (παιδικό/μαθητικό). Προπώληση εισιτηρίων γίνεται στο Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας και στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας (11 π.μ.-1 μ.μ. & 6 μ.μ.-8 μ.μ..).