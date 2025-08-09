Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας: Ομορφο θεατρικό τριήμερο σε Διαβολίτσι και Σταυροπήγιο

Στις 2 και 3 Αυγούστου, το θέατρο «Σταθία Κωνσταντακοπούλου» στο Διαβολίτσι γέμισε από φίλους του θεάτρου, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τις παραστάσεις κούκλας «Ο ερωτευμένος Μπακακίνος» της Λέττας Πετρουλάκη και «Το όνειρο του σκιάχτρου» του Ευγένιου Τριβιζά.

Ηταν η πρώτη συνάντηση μετά τα χρόνια της πανδημίας, κατά την οποία το θέατρο που δημιούργησε ο καπετάν Βασίλης προς τιμήν της μητέρας του επαναδραστηριοποιήθηκε πολιτιστικά, με τη στήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου.

Η τρίτη παράσταση δόθηκε την Τρίτη 5 Αυγούστου στην αυλή του Νηπιαγωγείου Σταυροπηγίου. Εκεί, «Το όνειρο του σκιάχτρου» προσέλκυσε κυρίως μικρούς θεατές, πολλοί από τους οποίους, όπως ομολόγησαν, παρακολούθησαν για πρώτη φορά ζωντανή θεατρική παράσταση. Η αρχική περιέργεια σύντομα έγινε ενθουσιασμός, με τα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά και να εκδηλώνουν τον θαυμασμό τους για τη δικαιοσύνη και την ιστορία του σκιάχτρου.

«Ηταν η αρχή μιας καλής δημιουργικής συνεργασίας στον πολιτισμό, ιδιαίτερα όταν αφορά τα παιδιά, και συμφωνήσαμε να δώσουμε συνέχεια στη διάρκεια όλης της χρονιάς στη πρώτη μας προσπάθεια, παρουσιάζοντας πολλές άλλες δράσεις για τα παιδιά», όπως σημειώνουν οι διοργανωτές.