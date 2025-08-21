eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Ρεμπέτικη βραδιά στο Διαβολίτσι

Με ρεμπέτικη βραδιά από τον Κώστα Πέτροβα και την παρέα του, που παρέσυραν το κοινό σε τραγούδι και χορό, ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 18 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Διαβολιτσίου «Σταθία Κωνσταντακοπούλου», ο Πολιτιστικός Αύγουστος.

Το φετινό πρόγραμμα ήταν πλούσιο, με μουσική, θέατρο και δράσεις για παιδιά, χαρίζοντας σε όλους ένα ακόμη αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Ο 12ος Πολιτιστικός Αύγουστος Διαβολιτσίου πραγματοποιήθηκε, όπως κάθε χρόνο, στη μνήμη του καπετάν Βασίλη. Το επόμενο ραντεβού ανανεώθηκε για τον Αύγουστο του 2026, στο μικρό αγαπημένο θεατράκι.

