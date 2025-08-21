Ρεμπέτικη βραδιά στο Διαβολίτσι

Το φετινό πρόγραμμα ήταν πλούσιο, με μουσική, θέατρο και δράσεις για παιδιά, χαρίζοντας σε όλους ένα ακόμη αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Ο 12ος Πολιτιστικός Αύγουστος Διαβολιτσίου πραγματοποιήθηκε, όπως κάθε χρόνο, στη μνήμη του καπετάν Βασίλη. Το επόμενο ραντεβού ανανεώθηκε για τον Αύγουστο του 2026, στο μικρό αγαπημένο θεατράκι.
Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2025 12:54
Ρεμπέτικη βραδιά στο ΔιαβολίτσιΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Με ρεμπέτικη βραδιά από τον Κώστα Πέτροβα και την παρέα του, που παρέσυραν το κοινό σε τραγούδι και χορό, ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 18 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Διαβολιτσίου «Σταθία Κωνσταντακοπούλου», ο Πολιτιστικός Αύγουστος.
Κατηγορία Εκδηλώσεις