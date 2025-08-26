Η Καλαμάτα υποδέχτηκε τις Διεθνείς Μουσικές Ημέρες - Συναυλίες από κλασική έως τζαζ μουσική

Με ένα μουσικό ταξίδι στα Βαλκάνια έκαναν πρεμιέρα χθες οι Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας.

Το TRI i DVE, ένα πολυπολιτισμικό σύνολο μουσικών από την Ελβετία, τη Γερμανία, τη Βουλγαρία και την Ιαπωνία ανέδειξε την ασυμμετρία των βαλκανικών ρυθμών, συνδυάζοντας ντουέτα, τρίο και κουιντέτα με ποικίλους τρόπους. Φέτος, μέσα από μια πληθώρα διαφορετικών μουσικών ειδών και στιλ, το φεστιβάλ εστιάζει στην έννοια της ποικιλομορφίας. Ξεκινώντας από τη διαφοροποίηση μεταξύ γραπτών και προφορικών μουσικών παραδόσεων του Μεσαίωνα και φτάνοντας μέχρι τον διάλογο της pop και της avant-garde μουσικής των τελευταίων δεκαετιών, το φετινό πρόγραμμα αναζητεί τον διαχρονικό κοινό τόπο της ανθρώπινης δημιουργίας και καλλιτεχνικής έκφρασης.

Η Καλαμάτα υποδέχτηκε για 9η συνεχόμενη χρονιά τις Διεθνείς Μουσικές Ημέρες, έναν καταξιωμένο θεσμό που έχει καθιερωθεί ως σημαντικό πολιτιστικό γεγονός για την κλασική μουσική στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή. Εως τις 6 Σεπτεμβρίου, η πόλη μεταμορφώνεται σε ζωντανό κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας, φιλοξενώντας διακεκριμένους μουσικούς και σολίστ από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε χθες το μεσημέρι, ο πρόεδρος της Φάρις Σωτήρης Κριτσωτάκης έκανε κάλεσμα στο κοινό της πόλης να δώσει το παρών, σημειώνοντας πως μέσα από τις συναυλίες τα παιδιά μπορούν να εμπνευστούν και να πάρουν νέα ερεθίσματα.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Ωδείου Στάθης Γυφτάκης έκανε λόγο για ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ κλασικής μουσικής της Περιφέρειας, κάτι που αποδεικνύεται όπως είπε από την προβολή του σε Πανελληνία ΜΜΕ αλλά και από τις χρηματοδοτήσεις που λαμβάνει. «Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο έχει μια αναγνωρισμένη ποιότητα και ένα αναγνωρισμένο λόγο ύπαρξης» πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας πως όσοι δώσουν το παρών θα απολαύσουν μουσικές υψηλού επιπέδου και καλλιτέχνες μεγάλου βεληνεκούς. Ο ίδιος υπενθύμισε πως πολλές από τις συναυλίες θα έχουν ελεύθερη είσοδο, ενώ δωρεάν θα είναι για τους καθηγητές και τους μαθητές του Ωδείου, καθώς και για τους ανέργους.

Εκ μέρους της οργανωτικής ομάδας, ο Δημήτρης Λάμπος αναφέρθηκε στο πρόγραμμα του φεστιβάλ, ξεχωρίζοντας ο 1ος Διεθνής Διαγωνισμός Νέων Καλλιτεχνών, όντας μια νέα προσθήκη με έπαθλο τη συμμετοχή στις επόμενες Διεθνείς Μουσικές Ημέρες. Ο ίδιος υπενθύμισε πως όλες οι συναυλίες θα πραγματοποιηθούν στο Μέγαρο Χορού, εκτός από αυτή που θα λάβει χώρα το Σάββατο 30/8 στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσσήνης με έργα των Bach, Saariaho, Ravel και Villa-Lobos.

Από την πλευρά της, η Indira Rahmatulla, επίσης από την οργανωτική ομάδα του φεστιβάλ, επεσήμανε πως είναι μεγάλη τιμή η παρουσία της στις Διεθνείς Μουσικές Ημέρες, λέγοντας πως η Καλαμάτα θα υποδεχτεί μουσικούς απ’ όλο τον κόσμο, τους οποίους το κοινό θα έχει την ευκαιρία να τους απολαύσει από κοντά. Το πρόγραμμα συνεχίζεται σήμερα στις 8.30 μ.μ. με την συναυλία «Lycabettus Ensemble: Τα κάστρα του Μοριά», στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, η οποία εστιάζει σε γραπτές και προφορικές μουσικές παραδόσεις του Μεσαίωνα.

Πρόγραμμα Συναυλιών 2025

Τρίτη, 26.08.2025

20:30, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – Είσοδος 10/5 €

LYCABETTUS ENSEMBLE: ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Γραπτές και προφορικές μουσικές παραδόσεις του Μεσαίωνα

Τετάρτη, 27.08.2025

20:30, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

1ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ: ΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ

Λιντ για σοπράνο και πιάνο, καθώς και έργα για βιολί και βιολοντσέλο

Πέμπτη, 28.08.2025

20:30, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Μουσική για όλη την οικογένεια

Παρασκευή, 29.08.2025

20:30, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ

Masterclass με τον Jean-Guihen Queyras

Σάββατο, 30.08.2025

20:30, Εκκλησιαστήριο Αρχαίας Μεσσήνης – ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

QUEYRAS – NIKOLOVSKA – KADESHA

Έργα των Bach, Saariaho, Ravel και Villa-Lobos

Κυριακή, 31.08.2025

20:30, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – Είσοδος 10/5 €

RANNOU – KUYUMCUYAN: DANCESUITE

Μια σύγχρονη… «χοροεσπερίδα» για τσέλο και κρουστά

Δευτέρα, 01.09.2025

20:30, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΒΙΟΛΙΟΥ

Masterclass με τον Felix Froschhammer

Τρίτη, 02.09.2025

20:30, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – Είσοδος 10/5 €

TRËİ: ONE’S FOR SORROW, TWO’S FOR JOY

Μοιρολογίστρες, μαίες, μάντισσες, μάγισσες: το σύνολο τραγουδά για τη δίωξη και που, εδώ και αιώνες, τραγουδούν για όσους διαβαίνουν τα κατώφλια της ζωής και του θανάτου

Τετάρτη, 03.09.2025

20:30, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – Είσοδος 10/5 €

NIKOLOVSKA – KNUTSON: LES BONNES CHANSONS

Η παράδοση του τραγουδιού σε Γερμανία, Γαλλία και Τσεχία

Πέμπτη, 04.09.2025

20:30, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΛΙΝΤ ΚΑΙ ΑΡΙΑΣ

Εργαστήριο με τους Ema Nikolovska και Cole Knutson

Παρασκευή, 05.09.2025

20:30, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΚΑΙ ΠΙΑΝΟΥ

Masterclasses με Hernán, Καντέσα και Μουζά

Σάββατο, 06.09.2025

20:30, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – Είσοδος 10/5 €

FROM FOOTPRINTS TO MILESTONES

Μοντέρνα τζαζ