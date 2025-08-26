Μουσικοθεατρική παράσταση στο Φεστιβάλ Κορώνη

Με τη μουσικοθεατρική παράσταση “Η μαύρη χήρα που ατένιζε το πέλαγος” συνεχίζεται σήμερα στις 9 μ.μ. το Φεστιβάλ Κορώνης, στο χώρο της Ελεήστριας.

Ο συνθέτης Ιωσήφ Βαλέτ συναντά τη σοπράνο Ρέα Βουδούρη σε άριες και κύκλους τραγουδιών του, βασισμένους σε ποίηση των Κ.Π. Καβάφη, Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, Τ.Σ. Ελιοτ, Πάμπλο Νερούδα, Οδυσσέα Ελύτη και Γιάννη Κυρίτση, αλλά και σε κείμενα κόμικς των Σταν Λι, Τζένιφερ Φέι και Τρέισι Λι. Τη διακεκριμένη υψίφωνο συνοδεύει ο ίδιος ο συνθέτης στο πιάνο, ενώ στον ρόλο της Μαύρης Χήρας εμφανίζεται η Φύλια Κυριακίδη σε δραματοποιημένο αυτοσχεδιασμό. Τη δραματουργία υπογράφει η Κατερίνα Κωνσταντινάκου, ενώ την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει η ομάδα Acto ReÅL.

Οι τιμές εισιτηρίων είναι 12€, 10€ και 7€, ενώ η είσοδος είναι ελεύθερη για άτομα κάτω των 18 ετών. Προπώληση και διαδικτυακά εισιτήρια με έκπτωση μέσω ticketservices.gr, στο τηλ. 210 7234567 και στο κατάστημα Αλντεμπαράν.