Διεθνής φωτογραφική συνάντηση στην Καλαμάτα

Η Φωτογραφική Ομάδα Καλαμάτας – Φ.Ο.ΚΑΛ, διοργανώνει τη Διεθνή Φωτογραφική Συνάντηση Καλαμάτας από τις 20 έως τις 28 Σεπτεμβρίου στο Μέγαρο Χορού, με Καλλιτεχνικό Διευθυντή τον πολυβραβευμένο κινηματογραφιστή Γιώργο Αρβανίτη.

Η διοργάνωση περιλαμβάνει: Δεκαεπτά ατομικές και ομαδικές εκθέσεις φωτογραφίας από την Ελλάδα και το εξωτερικό, τρεις διαλέξεις, δύο εργαστήρια φωτογραφίας (workshops), δύο συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, ενώ θα υπάρχει διαγωνιστικό και εκπαιδευτικό μέρος που θα αφορά τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας. Ακόμα, θα παρευρεθεί ως επίσημος καλεσμένος της διοργάνωσης, ο Γάλλος ηθοποιός-σκηνοθέτης-φωτογράφος Jean-Marc Barr. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα παρουσιαστούν οι ακόλουθες εκθέσεις φωτογραφίας: 1. Έκθεση του Γιώργου Αρβανίτη (Το Βλέμμα), 2. Έκθεση του Jean-Marc Barr (Πορτρέτα) (Γαλλία), 3. Έκθεση του Bernard Martin (Bal à Salin 1959) (Γαλλία), 4. Έκθεση τη Adasa Photography Club – (Τοπία της Αιγύπτου) (Aίγυπτος), 5. Έκθεση του Peter Eastland, (Sicilian Fishermen) (Αγγλία), 6. Έκθεση της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας – ΕΦΕ (ελεύθερο), 7. Έκθεση της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας (Σπιζαετός), 8. Έκθεση του Βασίλη Μακρή, (Αναχωρήσεις), 9. Έκθεση του Λουκά Βασιλικού, (Six Degrees of separation), 10. Έκθεση του Νίκου Πεκρίδη, (Αψίδες Αγάπης-Μια οικουμενική γλώσσα), 11. Έκθεση του Μάριου Λώλου, (Προσφυγόπουλα), 12. Έκθεση της Βασιλικής Ηλιοπούλου, (Οι Φίλοι μου), 13. Έκθεση της Φωτογραφικής Ομάδας Καλαμάτας – ΦΟΚΑΛ (Όσο έχω εσένα), 14. Έκθεση της Φωτογραφικής Εταιρείας Μυτιλήνης (Ανθρώπινες Παρουσίες), 15. Έκθεση της Λέσχης Φωτογραφίας Σπάρτης – ΛΕΦΩΣ (Ροές), 16. Έκθεση της Λέσχης Φωτογραφίας – Κινηματογράφου Σύρου (Εργοστάσιο Κλωστουφαντουργίας Ζησιμάτος), 17. Έκθεση μαθητών Λυκείων ν. Μεσσηνίας, Διαγωνιστικό (Φως και Σκιές).