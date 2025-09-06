Διάλεξη του Γιώργου Παπαθεοδώρου στη Μεθώνη

Διάλεξη με θέμα «Ενάλιες γεωαρχαιολογικές και γεωφυσικές έρευνες στον όρμο της Μεθώνης – ένα εξαιρετικό υποθαλάσσιο μουσείο ναυαγίων και καταβυθισμένων οικισμών» θα δώσει σήμερα Σάββατο στις 8 μ.μ. ο καθηγητής «Περιβαλλοντικής και Γεωλογικής Ωκεανογραφίας» στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και Διευθυντής του Oceanus-Lab (Εργαστηρίου Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας) Γιώργος Παπαθεοδώρου, στο Πολιτιστικό Κέντρο Μεθώνης.

Θα ακολουθήσει διάλογος με θέμα την προβολή και αξιοποίηση του ενάλιου πλούτου της περιοχής. Εκτός προγράμματος ο ομιλητής θα κάνει σύντομη ενημέρωση για τις πρόσφατες έρευνές του στην Αργεντινή.

Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.