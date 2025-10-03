Ημερίδα για ελαιόλαδο στην Τρίπολη

Με στόχο την άμεση και ουσιαστική ενημέρωση των επαγγελματιών του ελαιοκομικού κλάδου για σημαντικές αλλαγές που αφορούν τη λειτουργία των ελαιοτριβείων, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ελαιουργείων (ΠΑΣΕΛ) και το Επιμελητήριο Αρκαδίας συνδιοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα το Σάββατο 4 Οκτωβρίου στις 11 π.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας (25ης Μαρτίου και Πανός 21, Τρίπολη – Είσοδος από 25ης Μαρτίου).

Θα απευθύνει χαιρετισμό και θα ανοίξει τις εργασίες της ημερίδας ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν αναλυτικά για:

τις επικείμενες αλλαγές στη διαδικασία ψηφιακής διακίνησης των ελαιολάδων,

την προσαρμογή στις απαιτήσεις φορολογικής ιχνηλασιμότητας των διακινήσεων, και

την ενίσχυση των ελέγχων και τη θέσπιση αυστηρότερων ορίων σε επιμολυντές ορυκτελαίων, που ενδέχεται να ανιχνεύονται σε ελαιόλαδα και πυρηνέλαια.

Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι ανοικτή και δωρεάν για όλους τους επαγγελματίες του κλάδου, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων με τους εκπροσώπους των φορέων και τους τεχνικούς συμβούλους.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την υποστήριξη κορυφαίων φορέων του κλάδου, όπως η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελαιολάδου (ΕΔΟΕ) και η Επιστημονική Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου και Ελιάς – ΦΙΛΑΙΟΣ.