Ημερίδα για ελαιόλαδο στην Τρίπολη

Θα απευθύνει χαιρετισμό και θα ανοίξει τις εργασίες της ημερίδας ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν αναλυτικά για:
- τις επικείμενες αλλαγές στη διαδικασία ψηφιακής διακίνησης των ελαιολάδων,
- την προσαρμογή στις απαιτήσεις φορολογικής ιχνηλασιμότητας των διακινήσεων, και
- την ενίσχυση των ελέγχων και τη θέσπιση αυστηρότερων ορίων σε επιμολυντές ορυκτελαίων, που ενδέχεται να ανιχνεύονται σε ελαιόλαδα και πυρηνέλαια.
Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι ανοικτή και δωρεάν για όλους τους επαγγελματίες του κλάδου, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων με τους εκπροσώπους των φορέων και τους τεχνικούς συμβούλους.
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την υποστήριξη κορυφαίων φορέων του κλάδου, όπως η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελαιολάδου (ΕΔΟΕ) και η Επιστημονική Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου και Ελιάς – ΦΙΛΑΙΟΣ.