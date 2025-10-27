Ερντογάν και Στάρμερ υπέγραψαν συμφωνία για την πώληση Eurofighter στην Τουρκία

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών για την αγορά από την Τουρκία μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter.

Μετά τη σημερινή συνάντηση των δύο ηγετών στο προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι «οι ρυθμίσεις σχετικά με την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon υπογράφηκαν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μεταξύ των αντιπροσωπειών».

«Ως δύο στενοί σύμμαχοι, θεωρώ αυτό το βήμα ως ένα νέο σύμβολο των στρατηγικών σχέσεων μας. Πιστεύω ότι αυτή η συνεργασία μας με το Ηνωμένο Βασίλειο θα ανοίξει το δρόμο για κοινά έργα στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας» προσέθεσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Εξέφρασε επίσης την εκτίμησή του «στους ηγέτες των άλλων συμμαχικών χωρών για την εποικοδομητική στάση τους» όπως είπε. Για την πώληση των αεροσκαφών απαιτείται η άδεια της κοινοπραξίας Eurofighter, το οποίο αποτελείται από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία.

Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, δήλωσε ότι το Κατάρ και το Ομάν θα πωλήσουν στην Τουρκία από 12 μεταχειρισμένα Eurofighter και άλλα 20 μαχητικά θα δώσει στην Τουρκία το Ηνωμένο Βασίλειο. «Ο αριθμός μπορεί να αυξηθεί. Τα αεροσκάφη αναμένεται να παραδοθούν στις αρχές του επόμενου έτους» είπε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας.

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στο Κατάρ και το Ομάν, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έθεσε το θέμα της αγοράς από την Τουρκία μεταχειρισμένων Eurofighter.

Η Τουρκία είχε ήδη υπογράψει από τις 23 Ιουλίου μνημόνιο με τη Βρετανία για την αγορά αεροσκαφών Eurofighter. Το Λονδίνο ήταν από του βασικούς υποστηρικτές της Τουρκίας για την άρση των γερμανικών αντιρρήσεων στην πώληση των μαχητικών. Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, θα επισκεφθεί στις 29 και 30 Οκτωβρίου την Άγκυρα, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν.

Πηγή: ertnews.gr