Το Rockstars tour των Middle Earth έρχεται στην Καλαμάτα

Μετά την κυκλοφορία του ομώνυμου τραγουδιού «Rockstars», που έχει ήδη γίνει hit, οι Middle Earth φέρνουν μαζί τους όλη την ακατέργαστη ενέργεια του hard rock και της glam rock αισθητικής, έτοιμοι να κάνουν ολόκληρη την πόλη να χορέψει στους ρυθμούς τους.

Μιλώντας στην «Ε», τα μέλη του συγκροτήματος εξηγούν πως η ιδέα για το όνομα Middle Earth προήλθε από τον τραγουδιστή τους, τον Aλεξ, λάτρη του Tolkien και του κόσμου του “Aρχοντα των δαχτυλιδιών”. «Στην ουσία το όνομα είναι ένας μικρός φόρος τιμής σε εκείνη την αγάπη», αναφέρουν γελώντας. Οι μουσικές τους επιρροές ακουμπούν στους κλασικούς της δεκαετίας του ’70 και του ’80 – Led Zeppelin, Bon Jovi, Guns n’ Roses – αλλά ανανεώνονται με φρέσκα στοιχεία από μπάντες όπως Måneskin, Greta Van Fleet, Palaye Royale και Ghost. Το νέο τους single «Rockstars», που ήδη έχει βρει απήχηση, είναι – όπως λένε οι ίδιοι – ένα “party song”: ένας ύμνος στη διασκέδαση, στα ξενύχτια και στη φαντασίωση ότι όλοι μπορούμε να ζήσουμε σαν ροκ σταρ, έστω για μια βραδιά. Δεν είναι όμως μόνο η μουσική που εμπνέει αντιδράσεις. Μια από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές που θυμούνται οι Middle Earth προήλθε από μια θαυμάστρια στη Ρωσία, η οποία ζωγράφισε το λογότυπό τους στα νύχια της και το ανέβασε στα social media. «Hταν κάτι που δεν περιμέναμε, πολύ δημιουργικό και εντυπωσιακό», όπως δηλώνουν οι ίδιοι στην «Ε».

Το “Rockstars tour” περιλαμβάνει 7 στάσεις: πρώτα θα περάσει από τα Γιάννενα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, φτάνοντας στην Καλαμάτα στο «Brooklyn live stage» στις 12 Οκτωβρίου. Ακολουθούν τα Τρίκαλα (24/10), η Λάρισα (25/10) και ο Βόλος (26/10).

Η περιοδεία τους είναι στην πραγματικότητα το αποτέλεσμα της φωνής του ίδιου του κοινού. «Επιλέξαμε τις πόλεις που οι fans μάς ζητούσαν να επισκεφθούμε εδώ και καιρό», τονίζουν. Οι ίδιοι αναγνωρίζουν πως ένα τόσο πυκνό πρόγραμμα φέρνει προκλήσεις, αλλά ξεκαθαρίζουν ότι η χαρά να μοιράζεσαι τη μουσική σου με νέα ακροατήρια σε κάθε σταθμό υπερκαλύπτει κάθε δυσκολία Oσο για το τι θα δούμε στη σκηνή; Eνα special setlist με δικά τους κομμάτια αλλά και covers-έκπληξη, αφιερωμένα σε μερικούς από τους θρύλους του rock. «Το live μας είναι το μόνο τελετουργικό που έχουμε – μια γιορτή όπου όλοι μαζί γινόμαστε «Rockstars», λένε χαρακτηριστικά.

Στο TikTok, έχουν δημιουργήσει ένα δυναμικό κανάλι με 269.000+ likes και περισσότερους από 7.000 followers σε λιγότερο από έναν χρόνο. Ο κιθαρίστας τους (11th_street_kid) διαθέτει ένα εξαιρετικά δημοφιλές προφίλ με πάνω 100.000 followers και 1.8 εκατομμύρια likes, προσφέροντας πρόσβαση σε ένα ευρύ νεανικό κοινό.

Special guests; Οι Tight Spot. Mια hard rock/Glam punk μπάντα από την Αθήνα, που σχηματίστηκε τον Νοέμβριο του 2023. Με ήχο γεμάτο ενέργεια, δυναμικά riffs και έντονο συναισθηματικό φορτίο, κάθε τους live μετατρέπεται σε μια έκρηξη αδρεναλίνης. Το όνομά τους δεν είναι τυχαίο - όπως λένε και οι ίδιοι: “We found ourselves in a Tight Spot.” Αν τους έχετε δει, ξέρετε ήδη. Αν όχι, ετοιμαστείτε για μια εμπειρία που δεν ξεχνιέται.

Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται μέσω more.com. Early Bird 8€. Presale 10€. On Door 13€. Link προπώλησης: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/middle-earth-rockstars-tour-kalamata-12/40-w/tight-spot

Κ.Δρ.