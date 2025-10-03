Οι Middle Earth έρχονται στην Καλαμάτα - Κερδίστε προσκλήσεις!

Το Rockstars tour των Middle Earth έρχεται στην Καλαμάτα, την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, στο "Brooklyn live stage", για μια βραδιά γεμάτη glam και εκρηκτική rock ‘n’ roll ενέργεια.



Μετά την κυκλοφορία του ομώνυμου τραγουδιού «Rockstars», που έχει ήδη γίνει hit, οι Middle Earth φέρνουν μαζί τους όλη την ακατέργαστη ενέργεια του hard rock και της glam rock αισθητικής, έτοιμοι να κάνουν ολόκληρη την πόλη να χορέψει στους ρυθμούς τους.

Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται μέσω more.com. Early Bird 8€. Presale 10€. On Door 13€.





Ετοιμαστείτε για μια νύχτα γεμάτη rock ‘n’ roll, εκρηκτικά refrain και ατόφιο συναυλιακό πάθος! Μπείτε στην κλήρωση ΕΔΩ και κερδίστε προσκλήσεις!

Συμμετοχές μέχρι τη Δευτέρα 6/10.