Ειδικοί προσκεκλημένοι: Mabel Gonzalez, Reijo Hiltunen. Οι τιμές των εισιτηρίων έχουν οριστεί στα 12, 10 και 7 ευρώ, ενώ η είσοδος είναι ελεύθερη για άτομα κάτω των 18 ετών. Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται μέσω του ticketservices.gr και στο κατάστημα “Αλντεμπαράν”, με δυνατότητα αγοράς προπωλημένων και διαδικτυακών εισιτηρίων με έκπτωση.
Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025 19:09
Η Ζωή Τηγανούρια στο Φεστιβάλ Κορώνης
Η Ζωή Τηγανούρια, κορυφαία σολίστ ακορντεόν και συνθέτρια, επιστρέφει στο Φεστιβάλ Κορώνης μαζί με τον τενόρο Χρήστο Δεληζώνα και την ομάδα των μουσικών της για μια μοναδική βραδιά γεμάτη τανγκό, παραδοσιακή και σύγχρονη μουσική από την Ελλάδα, την Αργεντινή, την Ιταλία και τα Βαλκάνια. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, στις 8 μ.μ., στου Μπόγρη (δίπλα στο super market “Μουργής”). Συμμετέχουν: Ζωή Τηγανούρια, Χρήστος Δεληζώνας, Γιώργος Πολίτης, Στέλιος Γενεράλης.
