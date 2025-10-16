Η Ζωή Τηγανούρια στο Φεστιβάλ Κορώνης

Η Ζωή Τηγανούρια, κορυφαία σολίστ ακορντεόν και συνθέτρια, επιστρέφει στο Φεστιβάλ Κορώνης μαζί με τον τενόρο Χρήστο Δεληζώνα και την ομάδα των μουσικών της για μια μοναδική βραδιά γεμάτη τανγκό, παραδοσιακή και σύγχρονη μουσική από την Ελλάδα, την Αργεντινή, την Ιταλία και τα Βαλκάνια. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, στις 8 μ.μ., στου Μπόγρη (δίπλα στο super market “Μουργής”). Συμμετέχουν: Ζωή Τηγανούρια, Χρήστος Δεληζώνας, Γιώργος Πολίτης, Στέλιος Γενεράλης.