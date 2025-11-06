Μ. Μαντίνεια: Εκδήλωση της Επιτροπής Ισότητας για τη βία κατά των γυναικών

Ενημερωτική εκδήλωση για τη βία κατά των γυναικών διοργάνωσε την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου η Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Καλαμάτας, στο Δημοτικό Σχολείο Μικρής Μαντίνειας.

Τον συντονισμό της συζήτησης είχε η πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Καλαμάτας, δημοτική σύμβουλος Μαρία Αγγελή.

Κατά την ενημερωτική εκδήλωση δόθηκαν απαντήσεις σε ερωτήματα όπως «ποια είδη βίας υπάρχουν;», «πώς αναγνωρίζουμε τα σημάδια;» και «τρόποι αντίδρασης και αντιμετώπισης».

Στην ενδιαφέρουσα εκδήλωση συμμετείχαν η εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Πελοποννήσου, Μαριλένα Γυφτέα, ο δικηγόρος Δημήτριος Καούνης και η ψυχολόγος Msc-ψυχοθεραπεύτρια Μαρία Πατσιλίβα.