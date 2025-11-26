Καλαμάτα: Εκδήλωση γνωριμίας με τη «μάνα ελιά»

Ανοικτή εκδήλωση γνωριμίας με τη «Μάνα Ελιά» και τον Επιδεικτικό Αγρό Μάνα Ελιά διοργανώνει σήμερα ο Δήμος Καλαμάτας, σε συνεργασία με το Τμήμα Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ., στις εγκαταστάσεις του ΕΛΓΟ (Λακωνικής 87). Στο πλαίσιο της Open Day, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη Μάνα Ελιά, το υπεραιωνόβιο μητρικό δέντρο της παγκοσμίου γνωστής ποικιλίας Ελιάς Καλαμών και να ενημερωθούν από τα στελέχη και τους ερευνητές του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ για το δέντρο και τις συλλογές του Ινστιτούτου, ενώ θα πραγματοποιηθούν και γευσιγνωσίες ελαιολάδου από ειδικούς του πάνελ γευσιγνωσίας του ΕΛΓΟ.

Στον χώρο διατηρείται το ιστορικό υπεραιωνόβιο ελαιόδεντρο "Μάνα ελιά" της ποικιλίας «Καλαμών», ηλικίας περίπου 1700 ετών, το οποίο έχει χαρακτηριστεί «Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης» με υπουργική απόφαση.

Σύμφωνα με την παράδοση, η "Μάνα Ελιά" συνδέεται με τα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης (1821–1826). Κατά τις λεηλασίες της εποχής, οι περισσότεροι ελαιώνες καταστράφηκαν, όμως το συγκεκριμένο δέντρο επέζησε και αποτέλεσε πηγή πολλαπλασιαστικού υλικού για την αναγέννηση των ελαιώνων της ευρύτερης περιοχής. Παράλληλα, στο χώρο της "Μάνας ελιάς" υπάρχει επιδεικτικός ελαιώνας που συγκεντρώνει 20 από τις σημαντικότερες & σπάνιες Ελληνικές ποικιλίες καθώς το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου (ΙΕΛΥΑ) του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ είναι ο Εθνικός Διατηρητής σημαντικών δενδρωδών ποικιλιών στην Ελλάδα.

Επίσης, το ΙΕΛΥΑ πραγματοποιεί εφαρμοσμένη έρευνα για τη βελτίωση & πιστοποίηση των ποικιλιών ελιάς, με σκοπό τη βιώσιμη διατήρησή & χρήση τους, ενώ η συλλογή του έχει αναγνωριστεί ως «Διεθνής Συλλογή Ποικιλιών Ελιάς» από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας (IOC).