Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025 08:19

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Παραδόθηκε 30χρονος που φέρεται ως συνεργός

Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας παραδόθηκε τα ξημερώματα ο 30χρονος, σε βάρος του οποίου υπήρχε ενεργό ένταλμα σύλληψης της Ανακρίτριας Καλαμάτας για συνέργεια στο διπλό φονικό της Φοινικούντας.

Ο άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες τις τελευταίες εβδομάδες βρισκόταν στη Γερμανία, στη 1:15 τα ξημερώματα της Πέμπτης παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας με τους αστυνομικούς να προχωρούν στη σύλληψή του.

Τις επόμενες ώρες ο 30χρονος, ο οποίος είναι συνέταιρος του 32χρονου επιχειρηματία, προφυλακισμένου ήδη στις φυλακές Αγίου Στεφάνου της Πάτρας, πρόκειται να βρεθεί ενώπιον των εισαγγελικών Αρχών για να του απαγγελθούν κατηγορίες και να απολογηθεί για τις πράξεις που του αποδίδονται.

