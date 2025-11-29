Παράσταση Καραγκιόζη στο Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας

Πρόκειται για ένα πρωτότυπο και εορταστικό έργο θεάτρου σκιών από τον Κωνσταντίνο Δημητρακόπουλο και την Γεωργία Δημητρακοπούλου που θα παρουσιαστεί στις 5 μ.μ. στις 21/12 και στις 11.30 π.μ. & 5 μ.μ. στις 28/12.

Υπόθεση έργου:

Ο Καραγκιόζης για τα φετινά Χριστούγεννα σκέφτηκε κάτι διαφορετικό! Να καλέσει στην αρχοντική του παράγκα τους φίλους που έχει από όλη την Ελλάδα, να κάνουν πρόβα και να βγουν παραμονή Χριστουγέννων στις γειτονιές του μπερντέ για να τα πουν. Ο Σιορ-Διονύσιος φέρνει μαζί του κάλαντα από το Ιόνιο Πέλαγος, ο Μπάρμπα-Γιώργος τα ηπειρώτικα, ο Μορφονιός τα Αθηναϊκά κάλαντα και ο Ζουρνατζίδης τα θρακιώτικα! Όλοι μαζί και με μαέστρο τον ξυπόλητο ήρωα αρχίζουν το τραγούδι. Ποιος θα τους εμποδίσει; Μια παράσταση γεμάτη μουσική, χιούμορ και παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Η συνέχεια επί σκηνής... Κείμενο/φωνές/μιμήσεις: Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος, Βοηθός σκηνής: Γεωργία Δημητρακοπούλου. Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com.