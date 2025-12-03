Καλαμάτα: Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ από τα Παιδικά Χωριά SOS

Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ διοργανώνουν τα Παιδικά Χωριά SOS από την Παρασκευή 12 έως την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, με ώρες λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι στο μπαζάρ: “Οι επισκέπτες θα μπορούν να πραγματοποιήσουν τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους, επιλέγοντας από μία μεγάλη ποικιλία σπιτικών γλυκισμάτων, διακοσμητικών και δώρων για τα αγαπημένα τους πρόσωπα, καθώς και στολιδιών και γουριών για τη νέα χρονιά, στηρίζοντας με κάθε αγορά τα παιδιά και τις οικογένειές τους”.

Στον χώρο θα πραγματοποιηθούν και δράσεις για τους μικρούς επισκέπτες, με μια μικρή γιορτή αλληλεγγύης από το 9ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας την Παρασκευή 12/12 στις 6:30 μ.μ., καθώς και χριστουγεννιάτικες κατασκευές από το Κέντρο Επαγγελματικής και Οικογενειακής Υποστήριξης των Παιδικών Χωριών SOS στην Καλαμάτα και το Νηπιαγωγείο Σπερχογείας το Σάββατο 13/12, από τις 11 π.μ. έως τη 1 μ.μ