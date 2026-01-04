«Δείπνο για Οχτώ στις Οχτώ» από τη “Νέα Σκηνή”

Στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς η “Νέα Σκηνή” επέλεξε να ανεβάσει μια παράσταση που υπόσχεται να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Πρόκειται για μια αστυνομική ιστορία γεμάτη μυστήριο, ανατροπές και δόσεις χιούμορ που την καθιστούν μοναδική. Στις 10 Ιανουαρίου η αυλαία ανεβαίνει για το έργο από το πολύ πρόσφατα σε κυκλοφορία βιβλίο της συγγραφέως Ελένης Αλεβίζου «Δείπνο για Οχτώ στις Οχτώ», σε θεατρική διασκευή Ισμήνης Κωνσταντοπούλου και σκηνοθεσία Λεωνίδα Τριανταφυλλόπουλου. Οι παραστάσεις θα συνεχιστούν έως τις 25 Ιανουαρίου, καθημερινά εκτός Δευτέρας (9.10 μ.μ. τις καθημερινές, 8 μ.μ. Σάββατο και Κυριακή) στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.

Η ΥΠΟΘΕΣΗ

Τι συμβαίνει όταν μια πρόσκληση σε ένα επίσημο δείπνο «θεατρικού παιχνιδιού» μετατρέπεται σε πραγματικό εφιάλτη; Οκτώ άνθρωποι είναι καλεσμένοι στο δείπνο, αλλά ένας από αυτούς δεν θα προλάβει να δει το τέλος της βραδιάς. Όταν ένας από τους παρευρισκόμενους βρίσκεται νεκρός η ατμόσφαιρα ηλεκτρίζεται. Όλοι έχουν κίνητρο. Όλοι είχαν την ευκαιρία να διαπράξουν το έγκλημα. Ποιος τελικά ευθύνεται για αυτό τον θάνατο. Θα καταφέρει ο ιδιωτικός ερευνητής να λύσει τον γρίφο;

Η "ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ"

Η θεατρική ομάδα της «Νέας Σκηνής» αποτελεί έναν ζωντανό πυρήνα πολιτισμού, δημιουργώντας παραστάσεις που αγκαλιάζουν διαφορετικά είδη θεάτρου και αναδεικνύουν το ταλέντο και το μεράκι των μελών της. Επενδύει για μια ακόμη φορά στη συλλογική δημιουργία, προσφέροντας μια παράσταση με γρήγορο ρυθμό, έξυπνους διαλόγους και ατμόσφαιρα αστυνομικής μαύρης κωμωδίας.

Τηλέφωνο κρατήσεων: 6907383325