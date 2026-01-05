Πάτρα: Με Γρηγόρη Πετράκο και Μυρτώ Καμβυσίδη κλείνει το "Δέντρο των Ξωτικών"

Με συναυλία του Γρηγόρη Πετράκου και της Μυρτώς Καμβυσίδη πέφτει η αυλαία για φέτος στο "Δέντρο των Ξωτικών" στην Πάτρα.

Μετά από εβδομάδες γεμάτες χαρά, μουσική, παιχνίδι και γιορτινή μαγεία, το Δέντρο των Ξωτικών ετοιμάζεται να ρίξει αυλαία με μια ξεχωριστή βραδιά, γεμάτη συγκίνηση, λάμψη και όμορφες αναμνήσεις.

Αύριο Τρίτη 6 Ιανουαρίου και ώρα 20:30 είναι προγραμματισμένη η τελετή λήξης του χριστουγεννιάτικου χωριού της αχαϊκής πρωτεύουσας. Τα φώτα θα λάμψουν για τελευταία φορά, οι ευχές θα σκορπίσουν στον γιορτινό κήπο και η μαγεία θα ταξιδέψει ψηλά στον ουρανό, κλείνοντας γλυκά έναν ακόμη όμορφο κύκλο γιορτής και συνάντησης μικρών και μεγάλων.

Γενική Είσοδος: 3€