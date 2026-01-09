Καλαμάτα: Ανάγνωση παραμυθιών στο Καλλιτεχνικό Στέκι

Το Καλλιτεχνικό Στέκι ανοίγει τις πόρτες του στο παραμύθι...

Συγκεκριμένα, διοργανώνεται τριλογία βιωματικών εργαστηρίων συμβολικής ανάγνωσης λαϊκών παραμυθιών με τίτλο «3 Παραμύθια… 3 Διαδρομές», σε τρεις Κυριακές (18 Ιανουαρίου, 15 Φεβρουαρίου, 15 Μαρτίου, 17:30–20:30), με εμψυχώτριες τη Λίλλυ Τριαντάρη και τη Χριστίνα Δίμιζα.

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε γονείς, εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς, ψυχολόγους, θεραπευτές και σε κάθε ενήλικα που αγαπά και εμπιστεύεται τη δύναμη των ιστοριών και εστιάζουν στα παραμύθια «Σταχτομάρω – Σταχτοκοίλω», «Η Χρυσομαλλούσα Χηναρού» και «Το κοιμισμένο βασιλόπουλο». Για πληροφορίες: Λίλλυ Τριαντάρη (6971739043), Χριστίνα Δίμιζα (6974810242).