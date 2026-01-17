Παρουσιάζεται σήμερα το φωτογραφικό λεύκωμα της Μαρίας Παυλάκη

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17/1 στις 6.30 μ.μ., στο Αναγνωστήριο της Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας (Πνευματικό Κέντρο, 5ος όροφος). Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Το έργο αποτελείται από λιτές, ουσιαστικές εικόνες που λειτουργούν πέρα από την απλή καταγραφή. Πρόσωπα, βλέμματα και στιγμές συγκροτούν μια φωτογραφική αφήγηση που καλεί τον θεατή σε παρατήρηση και ενσυναίσθηση, χωρίς να επιβάλλει ερμηνείες, αφήνοντας χώρο για προσωπική ανάγνωση και σύνδεση.

Το «Κάτι δικό τους» πραγματεύεται όσα μας ενώνουν, τις αθέατες πλευρές της καθημερινότητας και εκείνα που ανήκουν αποκλειστικά στους ανθρώπους που τα βιώνουν. Στο πλαίσιο της παρουσίασης, η φωτογράφος θα μιλήσει για τη διαδρομή του έργου και τη δημιουργική διαδικασία πίσω από αυτό.