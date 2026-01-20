Το λεύκωμα της Φωτογραφικής Ομάδας Καλαμάτας

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή μελών της ΦΟΚΑΛ και φίλων της φωτογραφίας. Το κοινό γνώρισε το έργο της φωτογράφου, το οποίο εστιάζει στον άνθρωπο και στις προσωπικές του ιστορίες, μέσα από λιτές και ουσιαστικές εικόνες.

Ακολούθησε συζήτηση με τη Μαρία Παυλάκη, η οποία αναφέρθηκε στη δημιουργική διαδικασία και στη φιλοσοφία του έργου της, ενώ οι παρευρισκόμενοι συμμετείχαν με ερωτήσεις και παρεμβάσεις.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με θετικές εντυπώσεις και την αίσθηση μιας ουσιαστικής συνάντησης ανθρώπων που μοιράζονται την αγάπη για τη φωτογραφία και την καλλιτεχνική έκφραση.