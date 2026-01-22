Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας το Σάββατο στην Καλαμάτα

Ύστερα από το επιτυχημένο πέρασμά του το καλοκαίρι από τη μεσσηνιακή πρωτεύουσα, ο αγαπημένος stand-up comedian επιστρέφει με τη χειμερινή εκδοχή της παράστασής του. Στον «Εξωγήινο», ο Τσούβελας αναρωτιέται πόσες φορές έχουμε νιώσει κι εμείς «ξένοι» μέσα στην ίδια μας την παρέα, την οικογένεια ή τη σχέση μας. Ταξιδεύει στον χρόνο, συγκρίνει εποχές και σχολιάζει με το γνώριμο χιούμορ του τα σύγχρονα ήθη και έθιμα, νιώθοντας συχνά… εκτός πλανήτη.

Απρόβλεπτος όσο ποτέ, αυτοσχεδιάζει, μιλά διαφορετικές «γλώσσες», δημιουργεί εφέ με το μυαλό και κρατά τις κωμικές του κεραίες μόνιμα ανοιχτές. Για 90 και πλέον λεπτά, προσγειώνεται επί σκηνής και σκορπά άφθονο γέλιο, αντλημένο από τις πιο σκοτεινές —και απολύτως ανθρώπινες— καταστάσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο παραστάσεις, στις 7 μ.μ. και στις 9.30 μ.μ., είναι ήδη sold out.