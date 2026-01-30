Συνεχίζονται οι προβολές στο «Doc café»

Το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας συνεχίζει τις προβολές του σήμερα, Παρασκευή, στις 8.30 μ.μ., στο «Doc café», με την ταινία «Αποστολή 200» του Βλαντιμίρ Σίντκο, μια σκληρή αλλά βαθιά ανθρώπινη ταινία.

Ο τίτλος αναφέρεται στον στρατιωτικό κώδικα «Cargo 200» για τη μεταφορά νεκρών.

Η ηρωίδα, η Τατιάνα, είναι μια γυναίκα-σύμβολο. Πριν από τον πόλεμο οργάνωνε ταξίδια αναψυχής· τώρα οργανώνει το τελευταίο ταξίδι των στρατιωτών προς την πατρίδα. Πρόκειται για ένα road movie θανάτου και λύτρωσης. Τη βλέπουμε να οδηγεί χιλιάδες χιλιόμετρα, άυπνη, σαν ένας θηλυκός Χάροντας που δεν μεταφέρει ψυχές στον Αδη, αλλά παιδιά στις οικογένειές τους, για να βρουν γαλήνη. Μια ταινία που αποτίνει φόρο τιμής στους «αφανείς ήρωες» που μαζεύουν τα συντρίμμια του πολέμου.

Η προβολή ξεκινά στις 8.30 μ.μ., με ώρα προσέλευσης στις 8 μ.μ. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με ελάχιστη κατανάλωση 3 ευρώ.